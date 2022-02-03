Странности «Барселоны». Клуб объявляет о гигантских долгах, но подписывает превратившегося в синоним скандалов Обамеянга

С каталонским клубом никогда не бывает скучно.

Во всем виноват Бартомеу?

«Барселона» парадоксальна. С одной стороны, сине-гранатовые становятся одними из самых активных игроков на зимнем трансферном рынке. С другой, на пресс-конференции, посвященной итогам аудиторской проверки деятельности прежнего руководства, президент каталонцев Жоан Лапорта рисует мрачную финансовую картину.

Долги «Барсы» — 1,35 миллиарда евро. Потери за два последних сезона — 600 миллионов, причем только четвертая часть этой суммы — пандемийные убытки. Аудиторы обнаружили необоснованные платежи и платежи под ложными предлогами, а также завышенные проценты посредникам при оформлении трансферов. В качестве примера можно привести схему выплат нескольким юристам и членам семьи Антуана Гризманна при переходе французского нападающего из «Атлетико».

Таких историй — вагон и маленькая тележка, и о большинстве из них давно известно всем. Взять ту же программу оплаты продвижения положительных образов менеджмента и лично экс-президента Жозепа Бартомеу. Или обмен Артура на Пьянича, который позволил разбить расходы на несколько лет и получить единовременную прибыль в один финансовый период. Теперь сине-гранатовые считают примененную схему мошеннической, говорят о фактах финансовых преступлений, приведших к потерям 30 миллионов, и передают итоги аудита на проверку в прокуратуру.

В общем, Бартомеу в очередной раз объявлен исчадием ада, но при всех его очевидных провалах нельзя не признать: в ряде случаев финансисты клуба выкручивались из патовых ситуаций, чтобы получить возможность заявить определенных игроков или не попасть под санкции в связи с нарушением правил финансового фейр-плей. И сейчас, когда финансового коллапса удалось избежать благодаря ряду мер, включая реструктуризацию краткосрочных долгов, каталонцам тоже приходится придумывать сложные схемы.

Взять хотя бы парадоксальную на первый взгляд историю с новым контрактом Юмтити, от которого давно пытаются избавиться. Или несколько случаев, когда ветераны шли на сокращение своих зарплат, что позволило перед началом сезона заявить группу новичков, уместив их оклады под действующим в ла лиге потолком зарплат. Только это совсем не благотворительность, и в будущем Жерару Пике, Жорди Альбе и другим футболистам все вернут. А это, как следует из доклада, 389 миллионов евро. И все приведенные цифры не слишком сочетаются с размахом, с которым каталонцы поработали на январском трансферном рынке.

Летом — новая перестройка

По большому счету единственный на сто процентов оправданный трансфер — переход из «Манчестер Сити» Феррана Торреса за 55 миллионов евро, выплачивать которые «Барса» начнет летом. Это один из лучших испанских футболистов, которому всего 21 год, и его переход — долговременное вложение, которое обязательно окупится.

Все понятно и логично, но нужен ли после этого Адама Траоре? Конечно, это красивая история про возвращение очередного воспитанника, однако при выдающихся физических способностях и шикарном дриблинге в плане игрового интеллекта Траоре заметно уступает Торресу. Разве что в «Барсе» его видят на позиции флангового защитника, как и планировал приглашавший футболиста в «Тоттенхэм» Антонио Конте.

Но в этом случае сине-гранатовые подстраховались, ограничившись арендой, не подразумевающей обязательного выкупа. То есть все в руках Траоре. Сумеет себя проявить — полноценный трансфер можно оформить летом за 30 миллионов.

Но как расценивать подписание Обамеянга, который по большому счету уже едет с ярмарки? Понятно, что это большой мастер и громкое имя, только как быть с изрядно подмоченной репутацией 32-летнего форварда?

«Арсенал», устав от регулярных нарушений дисциплины, фактически выставил за дверь своего капитана, наплевав на его былые заслуги и подписанный полтора года назад новый контракт. Да что клуб — от Обамеянга после очередного ночного загула отказалась даже сборная Габона, где прежде форвард был неприкасаемым. Если бы речь шла об отстранении от отдельных матчей, случившееся можно было бы расценить как локальное ЧП, но когда главную звезду отправляют домой перед стартом Кубка Африки, это означает пересечение всех возможных красных линий.

По слухам, «Барса» включила в контракт Обамеянга пункт о возможном расторжении контракта по дисциплинарным причинам, но все равно это риск. Как будто каталонцам мало проблемного Дембеле, которого на фоне зашедших в тупик переговоров о новом контракте вынуждали зимой уйти из клуба и, несмотря не великолепную форму, оставляли вне заявки на последние матчи.

Однако француз остался, и принявшему позицию клуба Хави придется с этим жить и мириться со взаимным недовольством. По сути, «Барса» не решила массу текущих проблем, сохранив их значительную часть. Например, альтернатива Жорди Альбе на левом фланге обороны появится только летом, и, скорее всего, речь идет о валенсийце Гайя. При этом даже с учетом очередной травмы Ансу Фати у сине-гранатовых перебор нападающих, так как в команде остались и Брэйтуэйт, и разыгравшийся в критической кадровой ситуации Люк де Йонг.

What front three are you choosing? ? pic.twitter.com/2zbbZuwoVn — ESPN FC (@ESPNFC) February 2, 2022

Но очевидно, что голландец не вписывается в игровую философию Хави, поэтому летом команду ждет уже неизвестно какая по счету перестройка. Лишними могут оказаться даже Френки де Йонг и Депай, а также американец Дест. Есть, конечно, и оптимистичные новости. Например, о подписании крупнейших в истории контрактов с новыми титульными спонсорами. Однако принципиально важным с точки зрения финансов остается попадание в Лигу чемпионов. Подписание Обамеянга оправдает себя только в случае выполнения этой задачи. Главное, чтобы форвард взялся за ум, потому что провал в «Барселоне» поставит точку в его карьере.