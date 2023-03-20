«Реал» проиграл класико и титул. Мадриду стало скучно в ла лиге, но его стратегия выглядит образцово

Несмотря на фактически завершившуюся борьбу в чемпионате Испании, клуб на верном пути.

Настоящий «Реал» — в Лиге чемпионов

Один матч — даже такой статусный, как класико — не может быть основанием для глобальных выводов. Это касается и фактически проигранной гонки за титулом. Да и была ли она вообще, если даже победа «Реала» на «Камп Ноу» вряд ли что-то поменяла бы принципиально? Уж больно голодна нынешняя «Барселона» до трофеев, а ее еврокубковые неудачи лишь добавляют мотивации на внутренней арене. Так что неизбежный триумф сине-гранатовых закономерен.

Как и спад «Реала», который периодически представал эмоционально выхолощенным после предыдущего фантастически успешного сезона. Как минимум в ла лиге, где команда теряла очки против «Жироны», «Мальорки» или «Райо Вальекано». Ничего общего с Лигой чемпионов, где на старте плей-офф действующий обладатель трофея уничтожил «Ливерпуль» на «Энфилде» (5:2) и где у сливочных по-прежнему горят глаза.

«Челси» перед четвертьфиналами даже немного жалко.

Вот у синих точно кризис, тогда как в Мадриде нет и намека на то, что было в последнем сезоне Зинедина Зидана. Тогда француза выводили из себя бесконечные претензии и нежелание публики и прессы принимать во внимание последствия принесшей титул посткоронавирусной доигровки и спрессованного до невозможности календаря следующего сезона. В том графике и в схожей ситуации на парижской сковороде сгорел дотащивший «ПСЖ» до финала ЛЧ Томас Тухель.

Карло Анчелотти участь немца вряд ли грозит, хотя в прошлый раз его попросили на выход всего через год после сакральной для Мадрида Десимы. Да еще и после слов Флорентино Переса о том, как он хочет, чтобы итальянец стал для «Реала» своим Алексом Фергюсоном. Правда, президент «Реала» с тех пор стал мудрее и сдержаннее, и Анчелотти, в отличие от решившего взять паузу Зидана, вроде бы никуда не рвется. Пусть и говорят, что его агент отправился в Бразилию с целью проникнуться духом местного футбола и понять, стоит ли Карло летом принимать предложение из страны пентакампеонов.

Новая цель — Беллингем

Кто-то считает, что «Реал» постарел и ему нужно начинать перестройку. Только по факту процесс строительства новой команды в Мадриде идет давно, а спешка и резкие решения — вообще не стиль «Королевского клуба». Благодаря этому он лучше всех в Испании справился с пандемией, а Хавьер Тебас, воюя с «Реалом» по поводу Суперлиги, приводит столичную команду в пример. Она ведь не за красивые глаза имеет самый высокий в лиге потолок зарплат. Например, на старте прошлого сезона благодаря выверенной финансовой политике его дали увеличить с 468 до 739 миллионов евро.

Но если «Барселона» серьезно обновляла состав по два раза в год, то в столице живут по средствам. Летом 2019-го вложили в новичков 355 миллионов евро, а спустя год — впервые за 40 лет — не подписали ни одного игрока. Пусть и с оговорками, так как 30 миллионов отправились в Бразилию за взятого на перспективу и до сих пор скитающегося по арендам Рейниера. Зимой же новичков «Реал» не подписывает принципиально, а два последних летних трансферных окна отработаны по схеме «одна покупка плюс один свободный агент».

Полузащитник «Боруссии» Джуд Биллингем. Фото Global Look Press

В 2021-м пришли Камавинга и Алаба. Год спустя — Тшуамени и Рюдигер. Два центральных защитника на смену Серхио Рамосу с Вараном и два хавбека, за которыми будущее. Нужен еще один, так как уход Каземиру в «МЮ» случился «на флажке» и найти равноценную замену бразильцу было невозможно. Анчелотти получит ее с задержкой в год, и оптимальным считается трансфер выбирающего между «Реалом» и «Ливерпулем» Беллингема.

Некоторые, как Рио Фердинанд, уже шутят, что после победы Мадрида в 1/8 финала Лиги чемпионов англичанину пора в ла лигу. С точки зрения стабильности и достижений «Реала» выбор действительно кажется очевидным. Но если выставленный на продажу «Ливерпуль» все-таки купят богатеи из Катара, они могут начать перестройку состава в духе Тодда Боэли и закидают деньгами как Беллингема, так и «Боруссию».

И вряд ли готовые платить своему вундеркинду 16 миллионов евро в год дортмундцы выдержат этот напор. Тем более если за Джуда предложат требуемые немцами 150 миллионов. Но тут нужно знать позицию игрока, как было в случае с Тшуамени. «ПСЖ» предлагал и ему, и «Монако» гораздо большие деньги, однако полузащитник сборной Франции, в отличие от Мбаппе, настоял на исполнении своей мадридской мечты.

Орельен Тшуамени. Фото Global Look Press

Всему свое время

Истории Тшуамени и Мбаппе, который уговаривал партнера по сборной перебраться в Париж, — словно два полюса. И Килиана в Мадриде, кстати, ближайшим летом не ждут. Обиды после его отказа отчасти забыты, только тратить на трансфер сумасшедшие деньги никто не будет. При идеальном раскладе бомбардира примут с распростертыми объятиями в статусе свободного агента летом 2024-го. Как раз к моменту окончания контракта Бензема, который остается ключевой фигурой в атаке и на следующий сезон.

А там — даже если переход Мбаппе снова сорвется или перестанет быть актуальным — из Бразилии подъедет невероятно талантливый Эндрик. Сейчас купленной за 60 миллионов звезде «Палмейраса» 16 лет, и в Испанию он отправится, достигнув совершеннолетия. Некоторые уже предвкушают бразильское атакующее трио Винисиус Жуниор — Эндрик — Родриго. Но всему свое время. Двое нынешних звезд — Винисиус и Родриго, как и проводящий невероятно сильный сезон Вальверде, дозревали до нынешнего статуса несколько лет.

Время требуется и Камавинге с Тшуамени, и когда они выйдут на проектную мощность, Модрич может со спокойной душой уйти на покой. Пока же равноценной замены хорвату нет, и тот же Тшуамени не может по мановению волшебной палочки стать аналогом Каземиру. А вот трансфер Беллингема может спровоцировать уход Крооса, который объективно оценивает свои силы и понимает, что с приходом британского таланта потеряет одну из ключевых ролей в средней линии.

Эден Азар. Фото Global Look Press

Азар — как мертвый груз

Мертвый мадридский груз — Азар. Сейчас уже невозможно представить, что перманентно травмированный бельгиец приходил на «Сантьяго Бернабеу» чуть ли не в роли наследника Криштиану Роналду. От него хотели избавиться еще минувшим летом, но футболист настоял еще на одном шансе. Анчелотти сделал все, наигрывая Эдена на позиции «ложной девятки» в тех матчах, где не было Бензема, однако пришел к тому, что лучше доверить место на острие Родриго.

Теперь тренер и Азар крайне редко общаются, но, как уверяет Анчелотти, они уважают друг друга. Это точно не история с Бэйлом, который эпатировал публику любовью к гольфу, мог демонстративно уехать со стадиона до финального свистка в компании такого же обиженного Хамеса Родригеса и вспоминал о футболе только в сборной. Однако валлиец принес «Реалу» несколько трофеев и вписал свое имя в историю клуба, тогда как получивший сакральную для Мадрида семерку Азар — это выброшенные на ветер 115 миллионов евро без учета расходов на немаленькую зарплату и готовность сидеть на лавке до лета 2024-го, когда наконец завершится его контракт.

Между тем клубу нужно решать вопрос с тремя игроками. Отыгравший более 300 игр за родной клуб Начо пока отклонил предложение о годичном соглашении. Дани Себальос, на котором поставил крест Зидан, в этом году расцвел и склоняется к тому, чтобы остаться, следуя прошлогоднему примеру Лукаса Васкеса. А вот претендующий на большее игровое время Асенсио уйдет с вероятностью 99 процентов. И точно не в «Барсу», что стало очевидно, когда в воскресенье на «Камп Ноу» после незасчитанного гола форвард показывал на эмблему «Реала».

Возможная потеря кого-то из данного трио — головная боль, так как это скажется на глубине состава. Тем более «Реалу» пора задуматься о флангах обороны, так как Менди проводит очень неоднозначный сезон и, даже будучи здоровым, не попал на ЧМ-2022. Играющий на противоположной бровке Карвахаль не молодеет, и его периодически разрывают на пространстве. Но уровень француза все равно высок, а справа появится кто-то другой. Когда придет время.

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Так что отказываться от политики поэтапной перестройки «Реалу» вряд ли стоит. Еще один сезон, и мы увидим команду, у которой не остается почти ничего общего с тем «Реалом», что выиграл с Зиданом три подряд Лиги чемпионов. Нынешний состав на переходном этапе тоже взял «ушастый» кубок. Возможно, возьмет и второй. А в ла лиге мадридский лев просто прилег отдохнуть. Но он точно будет кровожаден 5 апреля, когда вернется на «Камп Ноу» на ответный полуфинал Кубка Испании.