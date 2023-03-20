«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане

Получилось красиво и стильно.

Хави работает в «Барселоне» менее полутора лет, однако воскресное класико было для него уже седьмым. И при этом, как ни удивительно, первым домашним. Трижды матчи с «Реалом» проходили в Мадриде, дважды — в Саудовской Аравии, и один раз в США. Общий баланс в пользу сине-гранатовых — четыре победы при двух поражениях.

Но интересно проследить за динамикой за этот период — там вырисовывается занятная синусоида (летний спарринг в США опустим, возьмем только официальные игры). Начиналось все с 2:3 в Суперкубке Испании в январе 2022-го и общей оценкой, что «Барселона» скорее жива и оттолкнулась от дна. Потом были 4:0 на «Бернабеу» в марте и мнение, что «они вернулись». Бравурный настрой несколько притушило поражение 1:3 в октябре в Мадриде: «Реал» разобрался с каталонцами максимально цинично — в том же стиле, в каком выиграл Лигу чемпионов. Спустя пару месяцев, в январе 2023-го, все перевернулось: уже «Барселона» разобрала соперника на части — 3:1 в Суперкубке. И, наконец, кубковый полуфинал в Мадриде и победа сине-гранатовых — 1:0.

Уловить устойчивую тенденцию за эти пять матчей сложно — слишком все было турбулентно. Но стоит обратить внимание на февральский матч на «Бернабеу», когда «Барселона», говоря по-простому, запарковала автобус. И это, на самом деле, довольно тревожный сигнал. Хави, вернувшись в Каталонию в качестве тренера, много говорил о традициях клуба, его культуре и идентичности, о том, что футболисты должны все это осознавать и так далее. Если совсем просто и коротко: «Барселона» должна играть в барселонский футбол. А титулы — уже производная от этого. Тот перфоманс в Мадриде совсем не вписывался в эту парадигму, равно как и слова Хави после матча: мол, а как иначе, если у соперника есть Лука Модрич и Тони Кроос.

А еще хуже то, что в этом можно даже найти тренд: если брать матчи ла лиги после паузы на ЧМ-2022, то у «Барселоны» в 11 турах шесть побед со счетом 1:0. Только в трех играх на этом отрезке каталонцы забили больше одного гола, и лишь раз — больше двух (3:0 с «Севильей» 5 февраля). Общие цифры таковы: +9=1-1, разница мячей — 14-2. С результатами все отлично, но если брать все остальное, то это прямо какой-то «Атлетико» Диего Симеоне лучших образцов. Да, отчасти данные цифры можно списать на реализацию: «Барселона» забила 45 мячей, тогда как по метрикам xG наиграла на почти 54 (данные Understat), то есть недобор — без малого 9 голов. Но когда эти сплошные 1:0 растягиваются почти на три месяца, только реализацией это не объяснишь.

Поэтому первое домашнее класико имело для Хави далеко не только турнирное значение (выиграть и закрыть вопрос с титулом) — мало было просто победить, нужно было сделать это стильно. По-барселонски, да еще и на глазах у Пепа Гвардиолы, который приехал на «Камп Ноу» и смотрел матч с трибуны. Потому что 1:0 с содержанием, как месяц назад на «Бернабеу», были бы равнозначны поражению. Разумеется, в идеологическом смысле, но в случае с «Барселоной» идеология важнее чашек в клубном музее.

А после быстрого автогола Рональда Араухо моральный императив превратился в чисто жизненную задачу — получая 0:1 уже на 9-й минуте, и дальше косплеить Симеоне становится бессмысленно. Хотя в этом моменте была своя ирония. Араухо — сильнейший защитник «Барселоны» в этом сезоне, и Хави намеренно поставил его против Винисиуса (в других обстоятельствах справа вполне мог сыграть и Жюль Кунде). Но именно бразилец сделал гол «Реала», да еще и вписав в протокол фамилию своего непосредственного оппонента.

Но и на стартовом отрезке, еще при 0:0, «Барселона» демонстрировала, что сегодня именно она хочет и будет диктовать условия — как в старые добрые времена. Контроль мяча и высокий жесткий прессинг, замешанные на высочайшем индивидуальном мастерстве группы атаки — каталонцы старательно показывали все свои исконные добродетели. Тибо Куртуа вынужден был включиться уже с первых минут.

Было очевидно, что играть так постоянно невозможно. «Реал» периодически забирал себе мяч, иногда заставлял напрягаться защиту «Барселоны», но главное, что у хозяев получилось сделать это заявление: «Мы — «Барса», и мы хотим доминировать». Ответный гол в этом смысле был показательным: забитый мяч пришел с третьей волной атаки, потому что подборы и отскоки были за сине-гранатовыми.

Франк Кессье (№19) забивает победный гол. Фото Reuters

«Барселона» изо всех сил старалась продолжать в том же духе и после перерыва, уже при равном счете. Отрезками это смотрелось действительно красиво, пусть Куртуа уже и не приходилось делать ярких сэйвов — большинство попыток летели мимо створа.

В какой-то момент случилось то, что происходило с соперниками «Реала» в прошлогодней Лиге чемпионов. Ты думаешь, что контролируешь игру и ситуацию на поле, но на самом деле нет — это всего лишь иллюзия, а пульт управления на самом деле в Мадриде. В финальной части матча «Реал» был вроде лучше — где-то за счет командного опыта, отчасти за счет замен: Карло Анчелотти сделал все пять уже к 76-й минуте. И когда забил Марко Асенсио, казалось, что случился очередной ремейк матчей с «ПСЖ» или «Манчестер Сити» годичной давности.

За «Барселону» сыграл микроскопический офсайд, а победный гол Франка Кессье в уже добавленное время — это то, что можно назвать наградой за попытку быть верными традициями и стилю, который культивировался десятилетиями, пусть это звучит как жуткий штамп. Стратегически в чемпионской гонке ничья сине-гранатовых вполне устраивала — комфортный отрыв «+9» сохранялся бы. Но в первом домашнем класико Хави явно хотел показать, что всего его высказывания за последние полтора года — не просто слова. И да, голевая атака была стильной: с пасом пяткой Роберта Левандовски и умным прострелом Алехандро Бальде.

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«Барселона» — почти чемпион, за 12 туров до конца она опережает «Реал» на 12 очков и, в отличие от Мадрида, ей не нужно отвлекаться на еврокубки. Но не менее важно и то, как было выиграно это класико. А следующее (ответный полуфинал Кубка Испании) — уже 5 апреля, снова на «Камп Ноу».