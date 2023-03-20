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«Барселона» выиграла первое домашнее класико с Хави. Чемпионский титул почти в кармане

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Франк Кессье (№19) стал автором победного гола в матче «Барселона» — «Реал» (2:1) 19 марта 2023 года.
Фото Reuters
Франк Кессье (№19) забивает победный гол.
Фото Reuters
1/2
Получилось красиво и стильно.
Испания. Ла Лига. 26-й тур
19 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
2:1
Реал

Хави работает в «Барселоне» менее полутора лет, однако воскресное класико было для него уже седьмым. И при этом, как ни удивительно, первым домашним. Трижды матчи с «Реалом» проходили в Мадриде, дважды — в Саудовской Аравии, и один раз в США. Общий баланс в пользу сине-гранатовых — четыре победы при двух поражениях.

Но интересно проследить за динамикой за этот период — там вырисовывается занятная синусоида (летний спарринг в США опустим, возьмем только официальные игры). Начиналось все с 2:3 в Суперкубке Испании в январе 2022-го и общей оценкой, что «Барселона» скорее жива и оттолкнулась от дна. Потом были 4:0 на «Бернабеу» в марте и мнение, что «они вернулись». Бравурный настрой несколько притушило поражение 1:3 в октябре в Мадриде: «Реал» разобрался с каталонцами максимально цинично — в том же стиле, в каком выиграл Лигу чемпионов. Спустя пару месяцев, в январе 2023-го, все перевернулось: уже «Барселона» разобрала соперника на части — 3:1 в Суперкубке. И, наконец, кубковый полуфинал в Мадриде и победа сине-гранатовых — 1:0.

2&nbsp;марта. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Хави нашел конспекты Бердыева? «Барселона» обыграла «Реал» в кубковом полуфинале

Уловить устойчивую тенденцию за эти пять матчей сложно — слишком все было турбулентно. Но стоит обратить внимание на февральский матч на «Бернабеу», когда «Барселона», говоря по-простому, запарковала автобус. И это, на самом деле, довольно тревожный сигнал. Хави, вернувшись в Каталонию в качестве тренера, много говорил о традициях клуба, его культуре и идентичности, о том, что футболисты должны все это осознавать и так далее. Если совсем просто и коротко: «Барселона» должна играть в барселонский футбол. А титулы — уже производная от этого. Тот перфоманс в Мадриде совсем не вписывался в эту парадигму, равно как и слова Хави после матча: мол, а как иначе, если у соперника есть Лука Модрич и Тони Кроос.

А еще хуже то, что в этом можно даже найти тренд: если брать матчи ла лиги после паузы на ЧМ-2022, то у «Барселоны» в 11 турах шесть побед со счетом 1:0. Только в трех играх на этом отрезке каталонцы забили больше одного гола, и лишь раз — больше двух (3:0 с «Севильей» 5 февраля). Общие цифры таковы: +9=1-1, разница мячей — 14-2. С результатами все отлично, но если брать все остальное, то это прямо какой-то «Атлетико» Диего Симеоне лучших образцов. Да, отчасти данные цифры можно списать на реализацию: «Барселона» забила 45 мячей, тогда как по метрикам xG наиграла на почти 54 (данные Understat), то есть недобор — без малого 9 голов. Но когда эти сплошные 1:0 растягиваются почти на три месяца, только реализацией это не объяснишь.

Поэтому первое домашнее класико имело для Хави далеко не только турнирное значение (выиграть и закрыть вопрос с титулом) — мало было просто победить, нужно было сделать это стильно. По-барселонски, да еще и на глазах у Пепа Гвардиолы, который приехал на «Камп Ноу» и смотрел матч с трибуны. Потому что 1:0 с содержанием, как месяц назад на «Бернабеу», были бы равнозначны поражению. Разумеется, в идеологическом смысле, но в случае с «Барселоной» идеология важнее чашек в клубном музее.

А после быстрого автогола Рональда Араухо моральный императив превратился в чисто жизненную задачу — получая 0:1 уже на 9-й минуте, и дальше косплеить Симеоне становится бессмысленно. Хотя в этом моменте была своя ирония. Араухо — сильнейший защитник «Барселоны» в этом сезоне, и Хави намеренно поставил его против Винисиуса (в других обстоятельствах справа вполне мог сыграть и Жюль Кунде). Но именно бразилец сделал гол «Реала», да еще и вписав в протокол фамилию своего непосредственного оппонента.

Но и на стартовом отрезке, еще при 0:0, «Барселона» демонстрировала, что сегодня именно она хочет и будет диктовать условия — как в старые добрые времена. Контроль мяча и высокий жесткий прессинг, замешанные на высочайшем индивидуальном мастерстве группы атаки — каталонцы старательно показывали все свои исконные добродетели. Тибо Куртуа вынужден был включиться уже с первых минут.

Было очевидно, что играть так постоянно невозможно. «Реал» периодически забирал себе мяч, иногда заставлял напрягаться защиту «Барселоны», но главное, что у хозяев получилось сделать это заявление: «Мы — «Барса», и мы хотим доминировать». Ответный гол в этом смысле был показательным: забитый мяч пришел с третьей волной атаки, потому что подборы и отскоки были за сине-гранатовыми.

Франк Кессье (№19) забивает победный гол.
Фото Reuters

«Барселона» изо всех сил старалась продолжать в том же духе и после перерыва, уже при равном счете. Отрезками это смотрелось действительно красиво, пусть Куртуа уже и не приходилось делать ярких сэйвов — большинство попыток летели мимо створа.

В какой-то момент случилось то, что происходило с соперниками «Реала» в прошлогодней Лиге чемпионов. Ты думаешь, что контролируешь игру и ситуацию на поле, но на самом деле нет — это всего лишь иллюзия, а пульт управления на самом деле в Мадриде. В финальной части матча «Реал» был вроде лучше — где-то за счет командного опыта, отчасти за счет замен: Карло Анчелотти сделал все пять уже к 76-й минуте. И когда забил Марко Асенсио, казалось, что случился очередной ремейк матчей с «ПСЖ» или «Манчестер Сити» годичной давности.

За «Барселону» сыграл микроскопический офсайд, а победный гол Франка Кессье в уже добавленное время — это то, что можно назвать наградой за попытку быть верными традициями и стилю, который культивировался десятилетиями, пусть это звучит как жуткий штамп. Стратегически в чемпионской гонке ничья сине-гранатовых вполне устраивала — комфортный отрыв «+9» сохранялся бы. Но в первом домашнем класико Хави явно хотел показать, что всего его высказывания за последние полтора года — не просто слова. И да, голевая атака была стильной: с пасом пяткой Роберта Левандовски и умным прострелом Алехандро Бальде.

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«Барселона» — почти чемпион, за 12 туров до конца она опережает «Реал» на 12 очков и, в отличие от Мадрида, ей не нужно отвлекаться на еврокубки. Но не менее важно и то, как было выиграно это класико. А следующее (ответный полуфинал Кубка Испании) — уже 5 апреля, снова на «Камп Ноу».

ФК Барселона
ФК Реал
8
12
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Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

«Реал» проиграл класико и титул. Мадриду стало скучно в ла лиге, но его стратегия выглядит образцово
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
Результаты / календарь
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38 тур
17.03 23:00
Вальядолид – Атлетик
 1 : 3
18.03 16:00
Альмерия – Кадис
 1 : 1
18.03 18:15
Р. Вальекано – Жирона
 2 : 2
18.03 20:30
Эспаньол – Сельта
 1 : 3
18.03 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 0
19.03 16:00
Бетис – Мальорка
 1 : 0
19.03 18:15
Осасуна – Вильярреал
 0 : 3
19.03 18:15
Р. Сосьедад – Эльче
 2 : 0
19.03 20:30
Хетафе – Севилья
 2 : 0
19.03 23:00
Барселона – Реал
 2 : 1
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 13
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 12
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 18 3 2
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 18 2 3
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