У «Барсы» проблемы с регистрацией игроков на сезон. И как они собираются подписывать Канселу с Неймаром?
Несмотря на уход Жозепа Бартомеу еще в 2021 году, «Барселона» по-прежнему страдает от финансовых проблем. Клуб до сих пор уповает на рычаги и не может свободно регистрировать новичков. Лишь в последние двое суток каталонцы в спешном порядке успели зарегистрировать Илкая Гюндогана, Ориоля Ромеу, Абде Эззальзули и Сержи Роберто. Вне заявки до сих пор остаются Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес. Что это значит, успеет ли «Барса» поправить финансовые дела и скажется ли это по ходу сезона?
В чем же проблема и как ее будет решать «Барселона»?
Начнем с процедуры подачи заявки на сезон в ла лиге. В Испании жестко регулируются расходы клубов. Для всех устанавливается лимит в зависимости от общих доходов. Помимо трансферов сюда попадает выручка с билетов, спонсорские контракты, ТВ-доходы и так далее. Зато не учитываются клубные долги, а их у «Барсы» на 1,1 млрд евро. В общем, каталонцам нужно продавать.
И хотя весь футбольный мир в курсе проблем «Барселоны», топовые футболисты все равно стремятся туда. Все лето СМИ сватали Бернарду Силву в Каталонию, а Гюндоган после требла с «Манчестер Сити» уехал к Хави. Однако немецкий хавбек на всякий случай перестраховался: Илкай прописал пункт, по которому он может расторгнуть договор с клубом, если его не зарегистрируют до 13 августа (в этот день клуб играет первый матч сезона). А также он разом получит зарплату за год контракта — примерно 9 млн евро. К счастью для «Барсы», 12 августа полузащитника все же внесли в заявочный лист. Также ходят слухи о привлечении финансов из Саудовской Аравии и Катара — летом президент Жоан Лапорта посещал эти страны.
Есть возможность заработать и на игроках. Этим летом каталонцы уже расстались с Гризманном, Нико, Тринкау, плюс закончились контракты у Юмтити и Альбы. За последних двух «Барса» не выручила денег, зато разгрузила зарплатную ведомость.
За Дембеле «Барса» в итоге получила от «ПСЖ» порядка 35 миллионов евро, плюс еще 12,5 — от «Аль-Ахли» за Кессье. Суммарно за трансферы на выход клуб получил более 80 млн евро. Также ходят слухи о продаже Фати, Лангле и Деста. Но избавиться от них быстро не получится.
И тут на помощь приходит он — всемирно известный рычаг. В пятницу клуб объявил еще об одном экономическом усилении, перепродав 29,5% акций Barca Vision немецкому инвестиционному фонду. Изначально акции принадлежали поровну Orpheus Media и Socios, но ходят слухи, что компании не могли вовремя выплачивать деньги «Барселоне». Сумма сделки с инвесторами — 120 миллионов евро. Сообщается, что этих денег хватит на регистрацию оставшихся футболистов.
У клуба осталось совсем немного времени на исправление ситуации. В случае провала «Барсу» ждут трудности не только на поле, но и оглушительный финансовый треск. Вероятнее всего, зарегистрировать всех новичков каталонцы смогут в ближайшие недели. Но дело в том, что параллельно клуб ведет переговоры по потенциальным новичкам. По слухам, скоро должна быть закрыта сделка по Жоау Канселу — правого защитника «Манчестер Сити» возьмут в платную аренду с опцией выкупа. Плюс в последние дни ходит много слухов о возвращении Неймара. Бразилец якобы готов пойти на существенное понижение зарплаты, а «ПСЖ» готовится отпустить того свободным агентом, но в любом случае звезде придется положить зарплату порядка 10-12 миллионов евро в год, и на это тоже нужно закладывать бюджет. Если «Барсе» удастся провернуть все эти сделки и вписаться в лимиты, это однозначно будет победой команды Лапорты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|0 : 2
|11.08
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|1 : 2
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|1 : 1
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|1 : 1
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|0 : 2
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Хави Гуэрра
Валенсия
|1
|
|
Муктар Диакаби
Валенсия
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Маркос Акунья
Севилья
|1
|0
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|0
|1