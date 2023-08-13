Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:30

У «Барсы» проблемы с регистрацией игроков на сезон. И как они собираются подписывать Канселу с Неймаром?

Артем Никулин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Жоан Лапорта, Илкай Гюндоган, Хави.
Вносят новичков в заявку в последний момент.

Несмотря на уход Жозепа Бартомеу еще в 2021 году, «Барселона» по-прежнему страдает от финансовых проблем. Клуб до сих пор уповает на рычаги и не может свободно регистрировать новичков. Лишь в последние двое суток каталонцы в спешном порядке успели зарегистрировать Илкая Гюндогана, Ориоля Ромеу, Абде Эззальзули и Сержи Роберто. Вне заявки до сих пор остаются Маркос Алонсо и Иньиго Мартинес. Что это значит, успеет ли «Барса» поправить финансовые дела и скажется ли это по ходу сезона?

В чем же проблема и как ее будет решать «Барселона»?

Начнем с процедуры подачи заявки на сезон в ла лиге. В Испании жестко регулируются расходы клубов. Для всех устанавливается лимит в зависимости от общих доходов. Помимо трансферов сюда попадает выручка с билетов, спонсорские контракты, ТВ-доходы и так далее. Зато не учитываются клубные долги, а их у «Барсы» на 1,1 млрд евро. В общем, каталонцам нужно продавать.

Главный тренер "Барселоны" Хави.
Хави.
Фото AFP

И хотя весь футбольный мир в курсе проблем «Барселоны», топовые футболисты все равно стремятся туда. Все лето СМИ сватали Бернарду Силву в Каталонию, а Гюндоган после требла с «Манчестер Сити» уехал к Хави. Однако немецкий хавбек на всякий случай перестраховался: Илкай прописал пункт, по которому он может расторгнуть договор с клубом, если его не зарегистрируют до 13 августа (в этот день клуб играет первый матч сезона). А также он разом получит зарплату за год контракта — примерно 9 млн евро. К счастью для «Барсы», 12 августа полузащитника все же внесли в заявочный лист. Также ходят слухи о привлечении финансов из Саудовской Аравии и Катара — летом президент Жоан Лапорта посещал эти страны.

Вот так выглядит &laquo;Камп Ноу&raquo; в&nbsp;середине августа 2023 года. Легендарный «Камп Ноу» сносят: что происходит со стадионом «Барселоны»

Есть возможность заработать и на игроках. Этим летом каталонцы уже расстались с Гризманном, Нико, Тринкау, плюс закончились контракты у Юмтити и Альбы. За последних двух «Барса» не выручила денег, зато разгрузила зарплатную ведомость.

За Дембеле «Барса» в итоге получила от «ПСЖ» порядка 35 миллионов евро, плюс еще 12,5 — от «Аль-Ахли» за Кессье. Суммарно за трансферы на выход клуб получил более 80 млн евро. Также ходят слухи о продаже Фати, Лангле и Деста. Но избавиться от них быстро не получится.

Усман Дембеле.
Фото AFP

И тут на помощь приходит он — всемирно известный рычаг. В пятницу клуб объявил еще об одном экономическом усилении, перепродав 29,5% акций Barca Vision немецкому инвестиционному фонду. Изначально акции принадлежали поровну Orpheus Media и Socios, но ходят слухи, что компании не могли вовремя выплачивать деньги «Барселоне». Сумма сделки с инвесторами — 120 миллионов евро. Сообщается, что этих денег хватит на регистрацию оставшихся футболистов.

Усман Дембеле. Самое провальное вложение в истории «Барсы». Дембеле подставил клуб, команду и верившего в него Хави

У клуба осталось совсем немного времени на исправление ситуации. В случае провала «Барсу» ждут трудности не только на поле, но и оглушительный финансовый треск. Вероятнее всего, зарегистрировать всех новичков каталонцы смогут в ближайшие недели. Но дело в том, что параллельно клуб ведет переговоры по потенциальным новичкам. По слухам, скоро должна быть закрыта сделка по Жоау Канселу — правого защитника «Манчестер Сити» возьмут в платную аренду с опцией выкупа. Плюс в последние дни ходит много слухов о возвращении Неймара. Бразилец якобы готов пойти на существенное понижение зарплаты, а «ПСЖ» готовится отпустить того свободным агентом, но в любом случае звезде придется положить зарплату порядка 10-12 миллионов евро в год, и на это тоже нужно закладывать бюджет. Если «Барсе» удастся провернуть все эти сделки и вписаться в лимиты, это однозначно будет победой команды Лапорты.

Футбол
ФК Барселона
4
1
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Тяжеловес Пономарев получил страшную травму. Соперник стал его добивать, а теперь клеймит себя за это
Умерла дочь основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева
Владелец взорвавшегося в Москве BMW М8 предположил участие в аварии своего сына
В США восхитились возможностями обновленных систем российского Су-57
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Легендарный «Камп Ноу» сносят: что происходит со стадионом «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
4
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
9
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
18
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Хави Гуэрра

Хави Гуэрра

Валенсия

 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 1 0 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости