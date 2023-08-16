Кепа — идеальная замена Куртуа в «Реале». Испанец прибавил за прошлый сезон и готов удивить
«Реал» в поисках вратаря на сезон
В последние полтора месяца болельщики «Реала» пережили достаточно болезненных ударов: клуб потерял в одном лице лидера и лучшего бомбардира, не нашел ему равноценную замену, почти без борьбы проиграл две заключительные товарищеские встречи, в том числе класико (0:3), так и не взял Мбаппе.
На фоне происходящего травма Тибо Куртуа за два дня до старта ла лиги — все равно что неудачная шутка начинающего комика. Вратарь, который тащил мячи, матчи и турниры, неприкосновенный номер один Мадрида порвал «кресты», выбыв минимум на полгода (есть вероятность, что Тибо пропустит весь сезон).
Тяжело представить, что в тот момент чувствовал дублер бельгийца Андрей Лунин. Но констатируем факт — у украинца появилась возможность наконец-то показать себя в роли первого номера. За пять лет в испанском клубе Лунин провел всего 17 матчей, большинство из которых были лишены интриги. Однако руководство с Карло Анчелотти во главе отказало ему в доверии — поиски нового вратаря стартовали чуть ли не параллельно с официальным объявлением о травме Тибо.
Инсайдеры мгновенно выяснили подробности. В шорт-лист мадридцев попали четверо: Давид де Хеа, Кейлор Навас, Яссин Буну и Кепа Аррисабалага. Импровизированная гонка, в которой к подписанию контракта приближался то один, то другой, стартовала. Но уже к 12 августа участников осталось всего двое.
По данным Cadena COPE, Анчелотти вспомнил о многочисленных ляпах де Хеа, из-за которых тот лишился контракта в «МЮ», и заблокировал приглашение испанца. Наваса, вероятно, не отпустил «ПСЖ». Костариканец выражал недовольство игровым временем и просил продать его еще зимой, но после трагических событий с Серхио Рико (еще один вратарь парижан упал с лошади и полтора месяца провел в коме) чемпионы Франции не захотели остаться без опытного второго голкипера. В стартовавшем сезоне Кейлор наверняка получит желанные минуты.
Буну сошел с дистанции последним, причем сразу по двум причинам. По данным Marca, мадридцы рассматривали исключительно вариант с арендой, а «Севилья» настаивала на продаже за 20-25 миллионов евро. К тому же марокканец рассчитывает зимой сыграть за сборную на Кубке африканских наций, а это минус месяц с лишним в клубе — то есть «Реал» снова остался бы без основного вратаря.
Кепа — отличный выбор для «Реала»
В результате мадридцы сделали выбор в пользу Кепы, за которого «Челси» получит всего миллион евро за договор годичной аренды. Может показаться, что Аррисабалага стал игроком «Реала» исключительно за счет слабостей и проблем других претендентов на место, но это вовсе не так. За последний год он сильно прогрессировал и доказал, что готов к любым вызовам и испытаниям.
«Кепа вернулся и проявил себя выдающимся образом. Когда твой вратарь совершает такие спасения, это придает тебе веры. Он был великолепен, — рассыпался в комплиментах после матча ЛЧ с «Зальцбургом» (2:1) экс-полузащитник «Челси» Джо Коул. — Очень важно иметь вратаря, которому можно доверять и который может обращаться с мячом. Кепа так же хорош с мячом в ногах, как и любой другой игрок».
«Когда мяч подлетает к его ногам, он не беспокоится об этом, в его сознании нет никаких сомнений. Он выглядит очень спокойным», — отмечал также бывший тренер сборной Англии Гленн Ходдл.
Хладнокровная игра внизу — важнейшее умение современных вратарей. Особенно в тех командах, которые предпочитают разыгрывать мяч от ворот и не выбивают его даже при максимально высоком прессинге соперника. В этом, помимо сумасшедшей игры на ленточке, хорош Куртуа — в прошлом сезоне он пасовал в среднем 30,29 раза за матч, 25,42 передачи были успешными. Чтобы не рушить структуру, замена бельгийцу нужна была соответствующая. У Кепы цифры очень близки к показателям Тибо — 30,85 паса за 90 минут, из которых 24,90 дошли до адресата. В Англии лучше только Алиссон и Эдерсон (85,4 и 85,8% удачных передач соответственно).
Частая игра ногами — показатель уверенности в себе, а Аррисабалага ментально очень серьезно прокачался за последние 10 месяцев. После прихода в «Челси» Эдуара Менди испанец прилип к лавке и в сезоне-2021/22 отыграл всего 15 матчей во всех турнирах. Но стоило сенегальцу провести несколько слабых игр, и Кепа мгновенно использовал шанс — с 5 по 19 октября отыграл пять игр на ноль подряд, закрепившись в основе. Многочисленные комплименты экспертов лишь добавили голкиперу моральной устойчивости.
По ходу сезона к Аррисабалаге не было претензий — планка его игры оставалась на высоком уровне. Он избежал курьезных ляпов, которые проскакивали в предыдущие годы, а нарезки на YouTube пополнились яркими сейвами. В АПЛ испанец пропустил 33 мяча в 29 играх (в среднем 1,16 за игру, шестой показатель в лиге) и показал высокий процент спасений (73,3 — прежде в «Челси» у него ни разу не было выше 70%). Причем продвинутая статистика говорит о том, что Кепа превзошел себя — в его ворота мяч должен был влететь минимум 35 раз.
Если напрямую сравнить показатели Аррисабалаги и Куртуа за прошлый сезон АПЛ и ла лиги, видно, что испанец вполне способен конкурировать с бельгийцем в долгосрочной перспективе (если после аренды клубы вдруг договорятся о полноценном трансфере). Тем более возвращение на родину в менее интенсивный чемпионат может благоприятно сказаться на его игре и позволит выступать еще успешнее. В общем, Кепа способен удивить, и на этот раз не в отрицательную сторону.
Тандем мадридцев с испанским голкипером будет выгоден для всех. Мадридцы заполучили один из лучших вариантов на замену Куртуа, а сам Кепа — возможность вернуться на родину и снова сыграть в Лиге чемпионов. «В этом турнире «Реал» — король. Мы ими не удивлены. Потому что об их истории известно все», — говорил он в прошлом сезоне после первого матча 1/4 финала турнира. Теперь Аррисабалага сам может стать частью истории и примерить корону — достаточно верить в себя и не пасовать перед сложностями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Реал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Осасуна
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Р. Вальекано
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Валенсия
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Бетис
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кадис
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Мальорка
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Лас-Пальмас
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Жирона
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Р. Сосьедад
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хетафе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Барселона
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
14
|Севилья
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Вильярреал
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
16
|Алавес
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
17
|Гранада
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
18
|Альмерия
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Сельта
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
20
|Атлетик
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|18.08
|20:30
|
Мальорка – Вильярреал
|- : -
|18.08
|22:30
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|19.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Сельта
|- : -
|19.08
|20:30
|
Альмерия – Реал
|- : -
|19.08
|22:30
|
Осасуна – Атлетик
|- : -
|20.08
|18:30
|
Жирона – Хетафе
|- : -
|20.08
|20:30
|
Барселона – Кадис
|- : -
|20.08
|22:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|21.08
|20:00
|
Алавес – Севилья
|- : -
|21.08
|22:30
|
Гранада – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|1
|
|
Жозе Виллиан
Бетис
|1
|
|
Рубен Гарсия
Осасуна
|1
|П
|
|
Айен Муньос
Реал Сосьедад
|1
|
|
Давид Алаба
Реал
|1
|
|
Андре Алмейда I
Валенсия
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0