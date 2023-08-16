Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 19:00

Кепа — идеальная замена Куртуа в «Реале». Испанец прибавил за прошлый сезон и готов удивить

«Реал» арендовал у «Челси» вратаря Кепу
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Кепа Аррисабалага
Кепа Аррисабалага.
Фото ФК «Реал»
По статистике не сильно уступает Тибо.

«Реал» в поисках вратаря на сезон

В последние полтора месяца болельщики «Реала» пережили достаточно болезненных ударов: клуб потерял в одном лице лидера и лучшего бомбардира, не нашел ему равноценную замену, почти без борьбы проиграл две заключительные товарищеские встречи, в том числе класико (0:3), так и не взял Мбаппе.

Тибо Куртуа. Кошмар для «Реала»: Куртуа получил серьезную травму и может пропустить весь сезон. Кем его могут заменить

На фоне происходящего травма Тибо Куртуа за два дня до старта ла лиги — все равно что неудачная шутка начинающего комика. Вратарь, который тащил мячи, матчи и турниры, неприкосновенный номер один Мадрида порвал «кресты», выбыв минимум на полгода (есть вероятность, что Тибо пропустит весь сезон).

Тяжело представить, что в тот момент чувствовал дублер бельгийца Андрей Лунин. Но констатируем факт — у украинца появилась возможность наконец-то показать себя в роли первого номера. За пять лет в испанском клубе Лунин провел всего 17 матчей, большинство из которых были лишены интриги. Однако руководство с Карло Анчелотти во главе отказало ему в доверии — поиски нового вратаря стартовали чуть ли не параллельно с официальным объявлением о травме Тибо.

Футболист Кепа Аррисабалага
Фото AFP

Инсайдеры мгновенно выяснили подробности. В шорт-лист мадридцев попали четверо: Давид де Хеа, Кейлор Навас, Яссин Буну и Кепа Аррисабалага. Импровизированная гонка, в которой к подписанию контракта приближался то один, то другой, стартовала. Но уже к 12 августа участников осталось всего двое.

По данным Cadena COPE, Анчелотти вспомнил о многочисленных ляпах де Хеа, из-за которых тот лишился контракта в «МЮ», и заблокировал приглашение испанца. Наваса, вероятно, не отпустил «ПСЖ». Костариканец выражал недовольство игровым временем и просил продать его еще зимой, но после трагических событий с Серхио Рико (еще один вратарь парижан упал с лошади и полтора месяца провел в коме) чемпионы Франции не захотели остаться без опытного второго голкипера. В стартовавшем сезоне Кейлор наверняка получит желанные минуты.

Буну сошел с дистанции последним, причем сразу по двум причинам. По данным Marca, мадридцы рассматривали исключительно вариант с арендой, а «Севилья» настаивала на продаже за 20-25 миллионов евро. К тому же марокканец рассчитывает зимой сыграть за сборную на Кубке африканских наций, а это минус месяц с лишним в клубе — то есть «Реал» снова остался бы без основного вратаря.

Футболист Кепа Аррисабалага
Фото AFP

Кепа — отличный выбор для «Реала»

В результате мадридцы сделали выбор в пользу Кепы, за которого «Челси» получит всего миллион евро за договор годичной аренды. Может показаться, что Аррисабалага стал игроком «Реала» исключительно за счет слабостей и проблем других претендентов на место, но это вовсе не так. За последний год он сильно прогрессировал и доказал, что готов к любым вызовам и испытаниям.

«Кепа вернулся и проявил себя выдающимся образом. Когда твой вратарь совершает такие спасения, это придает тебе веры. Он был великолепен, — рассыпался в комплиментах после матча ЛЧ с «Зальцбургом» (2:1) экс-полузащитник «Челси» Джо Коул. — Очень важно иметь вратаря, которому можно доверять и который может обращаться с мячом. Кепа так же хорош с мячом в ногах, как и любой другой игрок».

Джуд Беллингем, Хвича Кварацхелия и&nbsp;Мохамед Салах. Каким будет обновленный «Реал», провалится ли «Наполи», ждать ли возвращения «Ливерпуля»? Главные интриги евросезона-2023/24

«Когда мяч подлетает к его ногам, он не беспокоится об этом, в его сознании нет никаких сомнений. Он выглядит очень спокойным», — отмечал также бывший тренер сборной Англии Гленн Ходдл.

Хладнокровная игра внизу — важнейшее умение современных вратарей. Особенно в тех командах, которые предпочитают разыгрывать мяч от ворот и не выбивают его даже при максимально высоком прессинге соперника. В этом, помимо сумасшедшей игры на ленточке, хорош Куртуа — в прошлом сезоне он пасовал в среднем 30,29 раза за матч, 25,42 передачи были успешными. Чтобы не рушить структуру, замена бельгийцу нужна была соответствующая. У Кепы цифры очень близки к показателям Тибо — 30,85 паса за 90 минут, из которых 24,90 дошли до адресата. В Англии лучше только Алиссон и Эдерсон (85,4 и 85,8% удачных передач соответственно).

Частая игра ногами — показатель уверенности в себе, а Аррисабалага ментально очень серьезно прокачался за последние 10 месяцев. После прихода в «Челси» Эдуара Менди испанец прилип к лавке и в сезоне-2021/22 отыграл всего 15 матчей во всех турнирах. Но стоило сенегальцу провести несколько слабых игр, и Кепа мгновенно использовал шанс — с 5 по 19 октября отыграл пять игр на ноль подряд, закрепившись в основе. Многочисленные комплименты экспертов лишь добавили голкиперу моральной устойчивости.

Свадьба Кепы Аррисабалаги и&nbsp;Андреа Мартинес. Вратарь-миллионер накормил гостей фастфудом. Над ним смеялись в «Челси», а он женился на «Мисс Испании»

По ходу сезона к Аррисабалаге не было претензий — планка его игры оставалась на высоком уровне. Он избежал курьезных ляпов, которые проскакивали в предыдущие годы, а нарезки на YouTube пополнились яркими сейвами. В АПЛ испанец пропустил 33 мяча в 29 играх (в среднем 1,16 за игру, шестой показатель в лиге) и показал высокий процент спасений (73,3 — прежде в «Челси» у него ни разу не было выше 70%). Причем продвинутая статистика говорит о том, что Кепа превзошел себя — в его ворота мяч должен был влететь минимум 35 раз.

Если напрямую сравнить показатели Аррисабалаги и Куртуа за прошлый сезон АПЛ и ла лиги, видно, что испанец вполне способен конкурировать с бельгийцем в долгосрочной перспективе (если после аренды клубы вдруг договорятся о полноценном трансфере). Тем более возвращение на родину в менее интенсивный чемпионат может благоприятно сказаться на его игре и позволит выступать еще успешнее. В общем, Кепа способен удивить, и на этот раз не в отрицательную сторону.

Показатели Аррисабалаги и Куртуа за прошлый сезон АПЛ и ла лиги

Тандем мадридцев с испанским голкипером будет выгоден для всех. Мадридцы заполучили один из лучших вариантов на замену Куртуа, а сам Кепа — возможность вернуться на родину и снова сыграть в Лиге чемпионов. «В этом турнире «Реал» — король. Мы ими не удивлены. Потому что об их истории известно все», — говорил он в прошлом сезоне после первого матча 1/4 финала турнира. Теперь Аррисабалага сам может стать частью истории и примерить корону — достаточно верить в себя и не пасовать перед сложностями.

Кепа Аррисабалага
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У «Барсы» проблемы с регистрацией игроков на сезон. И как они собираются подписывать Канселу с Неймаром?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 1 1 0 0 3-1 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Осасуна 1 1 0 0 2-0 3
4
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
5
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
6
 Бетис 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кадис 1 1 0 0 1-0 3
8
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хетафе 1 0 1 0 0-0 1
13
 Барселона 1 0 1 0 0-0 1
14
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
15
 Вильярреал 1 0 0 1 1-2 0
16
 Алавес 1 0 0 1 0-1 0
17
 Гранада 1 0 0 1 1-3 0
18
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
19
 Сельта 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 20:30
Мальорка – Вильярреал
 - : -
18.08 22:30
Валенсия – Лас-Пальмас
 - : -
19.08 18:00
Р. Сосьедад – Сельта
 - : -
19.08 20:30
Альмерия – Реал
 - : -
19.08 22:30
Осасуна – Атлетик
 - : -
20.08 18:30
Жирона – Хетафе
 - : -
20.08 20:30
Барселона – Кадис
 - : -
20.08 22:30
Бетис – Атлетико
 - : -
21.08 20:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.08 22:30
Гранада – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 1
Рубен Гарсия

Рубен Гарсия

Осасуна

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Гонсало Эскаланте

Гонсало Эскаланте

Кадис

 1 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости