По статистике не сильно уступает Тибо.

«Реал» в поисках вратаря на сезон

В последние полтора месяца болельщики «Реала» пережили достаточно болезненных ударов: клуб потерял в одном лице лидера и лучшего бомбардира, не нашел ему равноценную замену, почти без борьбы проиграл две заключительные товарищеские встречи, в том числе класико (0:3), так и не взял Мбаппе.

На фоне происходящего травма Тибо Куртуа за два дня до старта ла лиги — все равно что неудачная шутка начинающего комика. Вратарь, который тащил мячи, матчи и турниры, неприкосновенный номер один Мадрида порвал «кресты», выбыв минимум на полгода (есть вероятность, что Тибо пропустит весь сезон).

Тяжело представить, что в тот момент чувствовал дублер бельгийца Андрей Лунин. Но констатируем факт — у украинца появилась возможность наконец-то показать себя в роли первого номера. За пять лет в испанском клубе Лунин провел всего 17 матчей, большинство из которых были лишены интриги. Однако руководство с Карло Анчелотти во главе отказало ему в доверии — поиски нового вратаря стартовали чуть ли не параллельно с официальным объявлением о травме Тибо.

Фото AFP

Инсайдеры мгновенно выяснили подробности. В шорт-лист мадридцев попали четверо: Давид де Хеа, Кейлор Навас, Яссин Буну и Кепа Аррисабалага. Импровизированная гонка, в которой к подписанию контракта приближался то один, то другой, стартовала. Но уже к 12 августа участников осталось всего двое.

По данным Cadena COPE, Анчелотти вспомнил о многочисленных ляпах де Хеа, из-за которых тот лишился контракта в «МЮ», и заблокировал приглашение испанца. Наваса, вероятно, не отпустил «ПСЖ». Костариканец выражал недовольство игровым временем и просил продать его еще зимой, но после трагических событий с Серхио Рико (еще один вратарь парижан упал с лошади и полтора месяца провел в коме) чемпионы Франции не захотели остаться без опытного второго голкипера. В стартовавшем сезоне Кейлор наверняка получит желанные минуты.

Буну сошел с дистанции последним, причем сразу по двум причинам. По данным Marca, мадридцы рассматривали исключительно вариант с арендой, а «Севилья» настаивала на продаже за 20-25 миллионов евро. К тому же марокканец рассчитывает зимой сыграть за сборную на Кубке африканских наций, а это минус месяц с лишним в клубе — то есть «Реал» снова остался бы без основного вратаря.

Фото AFP

Кепа — отличный выбор для «Реала»

В результате мадридцы сделали выбор в пользу Кепы, за которого «Челси» получит всего миллион евро за договор годичной аренды. Может показаться, что Аррисабалага стал игроком «Реала» исключительно за счет слабостей и проблем других претендентов на место, но это вовсе не так. За последний год он сильно прогрессировал и доказал, что готов к любым вызовам и испытаниям.

«Кепа вернулся и проявил себя выдающимся образом. Когда твой вратарь совершает такие спасения, это придает тебе веры. Он был великолепен, — рассыпался в комплиментах после матча ЛЧ с «Зальцбургом» (2:1) экс-полузащитник «Челси» Джо Коул. — Очень важно иметь вратаря, которому можно доверять и который может обращаться с мячом. Кепа так же хорош с мячом в ногах, как и любой другой игрок».

«Когда мяч подлетает к его ногам, он не беспокоится об этом, в его сознании нет никаких сомнений. Он выглядит очень спокойным», — отмечал также бывший тренер сборной Англии Гленн Ходдл.

Хладнокровная игра внизу — важнейшее умение современных вратарей. Особенно в тех командах, которые предпочитают разыгрывать мяч от ворот и не выбивают его даже при максимально высоком прессинге соперника. В этом, помимо сумасшедшей игры на ленточке, хорош Куртуа — в прошлом сезоне он пасовал в среднем 30,29 раза за матч, 25,42 передачи были успешными. Чтобы не рушить структуру, замена бельгийцу нужна была соответствующая. У Кепы цифры очень близки к показателям Тибо — 30,85 паса за 90 минут, из которых 24,90 дошли до адресата. В Англии лучше только Алиссон и Эдерсон (85,4 и 85,8% удачных передач соответственно).

Частая игра ногами — показатель уверенности в себе, а Аррисабалага ментально очень серьезно прокачался за последние 10 месяцев. После прихода в «Челси» Эдуара Менди испанец прилип к лавке и в сезоне-2021/22 отыграл всего 15 матчей во всех турнирах. Но стоило сенегальцу провести несколько слабых игр, и Кепа мгновенно использовал шанс — с 5 по 19 октября отыграл пять игр на ноль подряд, закрепившись в основе. Многочисленные комплименты экспертов лишь добавили голкиперу моральной устойчивости.

По ходу сезона к Аррисабалаге не было претензий — планка его игры оставалась на высоком уровне. Он избежал курьезных ляпов, которые проскакивали в предыдущие годы, а нарезки на YouTube пополнились яркими сейвами. В АПЛ испанец пропустил 33 мяча в 29 играх (в среднем 1,16 за игру, шестой показатель в лиге) и показал высокий процент спасений (73,3 — прежде в «Челси» у него ни разу не было выше 70%). Причем продвинутая статистика говорит о том, что Кепа превзошел себя — в его ворота мяч должен был влететь минимум 35 раз.

Если напрямую сравнить показатели Аррисабалаги и Куртуа за прошлый сезон АПЛ и ла лиги, видно, что испанец вполне способен конкурировать с бельгийцем в долгосрочной перспективе (если после аренды клубы вдруг договорятся о полноценном трансфере). Тем более возвращение на родину в менее интенсивный чемпионат может благоприятно сказаться на его игре и позволит выступать еще успешнее. В общем, Кепа способен удивить, и на этот раз не в отрицательную сторону.