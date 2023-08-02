Самое провальное вложение в истории «Барсы». Дембеле подставил клуб, команду и верившего в него Хави
Дембеле — пожалуй, самое провальное вложение «Барселоны» в истории. По разным данным, в 2017 году за игрока заплатили до 135 миллионов евро, но на выходе получили хрустального, вредного и взбалмошного футболиста. Теперь Усман, судя по всему, уходит в «ПСЖ». И это может спровоцировать войну между двумя грандами.
В 2022 году «Барселона» отнеслась бы к трансферу иначе
Если бы «ПСЖ» пришел к каталонцам в январе 2022-го, вероятно, президент «Барсы» Жоан Лапорта сам бы отвез Дембеле в Париж. Естественно, если бы за того предложили более-менее адекватные деньги. Как раз в то время Усман закусился с клубом по поводу истекающего контракта — на тот момент его не могли подписать уже полгода, а до закрытия трансферного окна оставалось несколько недель.
«Очевидно, что Дембеле не хочет продолжать карьеру в «Барселоне». Он больше не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти из клуба. Мы ожидаем, что Дембеле уйдет до конца января. Нам нужны преданные игроки», — говорил 20 января спортивный директор каталонцев Матеу Алемани.
Клуб можно понять — к тому моменту Усман однозначно провалился в «Барселоне». Игрок, за которого заплатили 100+ миллионов евро, за пять лет ни разу не отыграл хотя бы 70% матчей за сезон, забил всего 32 мяча и отдал 34 голевые передачи. Зато в лазарете Дембеле оказывался регулярно — за всю карьеру он пропустил около 700 дней из-за травм.
Помимо этого, француз не отличался приятным характером — у него были не лучшие отношения с раздевалкой, он конфликтовал с тренерами, нарушал режим, опаздывал даже на игры... В общем, за гигантские деньги «Барселона» купила токсичный актив, не приносящий практически никакой пользы, — так что приди в «ПСЖ» в январе 2022-го, Дембеле уже 1,5 года играл бы на родине.
Правда, после продления контракта Усман выдал самый крутой отрезок в «Барселоне» — стал одним из лидеров, отдавал ассисты пачками и, казалось, наконец-то взялся за голову. Но очередная травма посреди прошлого сезона оборвала долгожданный взлет француза. Все говорило о том, что «Барселона» дождется возвращения Дембеле в строй, а Хави снова сделает на него ставку. Но перед самым началом сезона стало известно, что Дембеле собрался в «ПСЖ».
Теперь Лапорта грозит устроить парижанам «войну». Как пишет Cope, функционер очень недоволен наглостью «ПСЖ», воспользовавшегося пунктом в контракте игрока. Хави же успел попрощаться, так что нам осталось узнать лишь детали неожиданной сделки.
У Дембеле хитрый контракт, но он повел себя как джентльмен. Отчасти
Для Дембеле мотивировка смены клубной прописки очевидна. В первую очередь это повышение зарплаты с нынешних 12 до 20 миллионов евро. Плюс после ухода Месси и в свете возможного расставания «ПСЖ» с Мбаппе место в составе для Усмана точно найдется.
Но вот «Барселону» такой расклад вряд ли устраивает. Дело в том, что в контракте Усмана были отступные — 50 миллионов евро. С этой суммы, кстати, ему причиталось 50% - таким образом каталонцы возместили ему невыплаченный подписной бонус из лета-2022. То есть в случае сделки «Барса» получила бы за одного из лидеров всего 25 миллионов. Цена в 50 миллионов действовала до 31 июля 2023 года — с 1 августа сумма выросла до 100 миллионов евро. В последний день до подорожания парижане и пришли, рассчитывая урвать Дембеле за 50 миллионов, — но, по данным испанских СМИ, Усман попросил этого не делать и договориться с «Барселоной» по-честному.
Правда, даже если бы это было так, все равно неясно, зачем в таких хороших условиях Дембеле захотел на выход. К тому же, по данным французских и испанских инсайдеров, «ПСЖ» отклонил просьбу (если она вообще была) и активировал клаусулу — а Дембеле спокойно договорился о контракте на пять лет и переедет в Париж в ближайшее время. Как пишет Le Parisien, сделка должна быть закрыта до конца недели.
«Я немного разочарован в нем, — говорит Хави. — Дембеле сказал, что он хочет уйти, у него есть предложение. Мы ничего не сможем с этим сделать, так как не в состоянии конкурировать с предложением из Франции. Мне его решение кажется некрасивым, так как я думаю, что мы очень заботились о нем и делали многое, чтобы он был счастлив. Но это закон рынка, и я желаю ему удачи».
Разочарование Хави можно понять — игрок, которого он привел в форму, подставил его и всю команду в самый неподходящий момент. Учитывая, как тренер верил в Дембеле, несложно представить его чувства. Обидно и за «Барселону», ведь если все данные верны, за Усмана каталонцы получат всего 25 миллионов евро (остальное уйдет футболисту). За эти деньги адекватную замену не купишь. По слухам, в «Барселоне» мечтают о Бернарду Силве, Жоау Феликсе или Лерое Сане, но вряд ли за 25 миллионов удастся профинансировать трансфер кого-то из них.
А вот за Дембеле можно только порадоваться — парень все-таки обманул судьбу и из одного топ-клуба прыгнул в другой, так еще и с повышением зарплаты. Учитывая историю травм, сделка для него и агента кажется отличной. Ну а «Барсе» остается смириться и постараться вложиться в правильного игрока на перспективу. Желательно — без ветра в голове.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -