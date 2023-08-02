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Самое провальное вложение в истории «Барсы». Дембеле подставил клуб, команду и верившего в него Хави

Усман Дембеле перейдет из «Барселоны» в «ПСЖ»
Артем Белинин
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Усман Дембеле.
Фото Global Look Press
За уход одного из лидеров каталонцы, скорее всего, получат не более 25 миллионов евро.

Дембеле — пожалуй, самое провальное вложение «Барселоны» в истории. По разным данным, в 2017 году за игрока заплатили до 135 миллионов евро, но на выходе получили хрустального, вредного и взбалмошного футболиста. Теперь Усман, судя по всему, уходит в «ПСЖ». И это может спровоцировать войну между двумя грандами.

В 2022 году «Барселона» отнеслась бы к трансферу иначе

Если бы «ПСЖ» пришел к каталонцам в январе 2022-го, вероятно, президент «Барсы» Жоан Лапорта сам бы отвез Дембеле в Париж. Естественно, если бы за того предложили более-менее адекватные деньги. Как раз в то время Усман закусился с клубом по поводу истекающего контракта — на тот момент его не могли подписать уже полгода, а до закрытия трансферного окна оставалось несколько недель.

«Очевидно, что Дембеле не хочет продолжать карьеру в «Барселоне». Он больше не хочет быть частью нашего проекта. Мы сказали Усману, что он должен немедленно уйти из клуба. Мы ожидаем, что Дембеле уйдет до конца января. Нам нужны преданные игроки», — говорил 20 января спортивный директор каталонцев Матеу Алемани.

Клуб можно понять — к тому моменту Усман однозначно провалился в «Барселоне». Игрок, за которого заплатили 100+ миллионов евро, за пять лет ни разу не отыграл хотя бы 70% матчей за сезон, забил всего 32 мяча и отдал 34 голевые передачи. Зато в лазарете Дембеле оказывался регулярно — за всю карьеру он пропустил около 700 дней из-за травм.

Фото Global Look Press

Помимо этого, француз не отличался приятным характером — у него были не лучшие отношения с раздевалкой, он конфликтовал с тренерами, нарушал режим, опаздывал даже на игры... В общем, за гигантские деньги «Барселона» купила токсичный актив, не приносящий практически никакой пользы, — так что приди в «ПСЖ» в январе 2022-го, Дембеле уже 1,5 года играл бы на родине.

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Правда, после продления контракта Усман выдал самый крутой отрезок в «Барселоне» — стал одним из лидеров, отдавал ассисты пачками и, казалось, наконец-то взялся за голову. Но очередная травма посреди прошлого сезона оборвала долгожданный взлет француза. Все говорило о том, что «Барселона» дождется возвращения Дембеле в строй, а Хави снова сделает на него ставку. Но перед самым началом сезона стало известно, что Дембеле собрался в «ПСЖ».

Теперь Лапорта грозит устроить парижанам «войну». Как пишет Cope, функционер очень недоволен наглостью «ПСЖ», воспользовавшегося пунктом в контракте игрока. Хави же успел попрощаться, так что нам осталось узнать лишь детали неожиданной сделки.

Фото AFP

У Дембеле хитрый контракт, но он повел себя как джентльмен. Отчасти

Для Дембеле мотивировка смены клубной прописки очевидна. В первую очередь это повышение зарплаты с нынешних 12 до 20 миллионов евро. Плюс после ухода Месси и в свете возможного расставания «ПСЖ» с Мбаппе место в составе для Усмана точно найдется.

Но вот «Барселону» такой расклад вряд ли устраивает. Дело в том, что в контракте Усмана были отступные — 50 миллионов евро. С этой суммы, кстати, ему причиталось 50% - таким образом каталонцы возместили ему невыплаченный подписной бонус из лета-2022. То есть в случае сделки «Барса» получила бы за одного из лидеров всего 25 миллионов. Цена в 50 миллионов действовала до 31 июля 2023 года — с 1 августа сумма выросла до 100 миллионов евро. В последний день до подорожания парижане и пришли, рассчитывая урвать Дембеле за 50 миллионов, — но, по данным испанских СМИ, Усман попросил этого не делать и договориться с «Барселоной» по-честному.

Правда, даже если бы это было так, все равно неясно, зачем в таких хороших условиях Дембеле захотел на выход. К тому же, по данным французских и испанских инсайдеров, «ПСЖ» отклонил просьбу (если она вообще была) и активировал клаусулу — а Дембеле спокойно договорился о контракте на пять лет и переедет в Париж в ближайшее время. Как пишет Le Parisien, сделка должна быть закрыта до конца недели.

«Я немного разочарован в нем, — говорит Хави. — Дембеле сказал, что он хочет уйти, у него есть предложение. Мы ничего не сможем с этим сделать, так как не в состоянии конкурировать с предложением из Франции. Мне его решение кажется некрасивым, так как я думаю, что мы очень заботились о нем и делали многое, чтобы он был счастлив. Но это закон рынка, и я желаю ему удачи».

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Разочарование Хави можно понять — игрок, которого он привел в форму, подставил его и всю команду в самый неподходящий момент. Учитывая, как тренер верил в Дембеле, несложно представить его чувства. Обидно и за «Барселону», ведь если все данные верны, за Усмана каталонцы получат всего 25 миллионов евро (остальное уйдет футболисту). За эти деньги адекватную замену не купишь. По слухам, в «Барселоне» мечтают о Бернарду Силве, Жоау Феликсе или Лерое Сане, но вряд ли за 25 миллионов удастся профинансировать трансфер кого-то из них.

А вот за Дембеле можно только порадоваться — парень все-таки обманул судьбу и из одного топ-клуба прыгнул в другой, так еще и с повышением зарплаты. Учитывая историю травм, сделка для него и агента кажется отличной. Ну а «Барсе» остается смириться и постараться вложиться в правильного игрока на перспективу. Желательно — без ветра в голове.

Усман Дембеле
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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