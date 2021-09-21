В «Барселоне» кошмар: вымученная ничья с аутсайдером, в основе играют 18-летние резервисты и нет денег на увольнение тренера

В каталонском клубе все слишком сложно, чтобы найти простое решение.

Неймар и де Йонг

Публичным людям приходится взвешивать каждое слово, потому что даже вырванную из контекста фразу потом будут припоминать при каждом удобном случае. Тем более в случае с Роналдом Куманом, который при своих несомненных заслугах не пользуется популярностью у части болельщиков «Барселоны», а в руководстве сине-гранатовых хватает людей, считающих стиль голландца противоречащим традициям и принципам клуба.

И, думаю, даже президенту Жоану Лапорте не слишком понравилось, когда тренер вынес в публичное пространство подробности их дискуссии, и завершил свой спич фразой: «Благодаря мне у «Барселоны» есть будущее». Понятно же, что нужно ознакомиться с полной версией выступления, только в заголовки, дальше которых некоторые не заглядывают, попала самая яркая цитата.

То же самое — история сравнения Неймара с Люком де Йонгом. Куман объяснил, что просил приобрести голландца еще в прошлом сезоне, так как футболиста такого типа в команде не было. Но не раз приходилось наталкиваться на заголовки, где обыгрывалась фраза «Де Йонг лучше Неймара», и только проход по ссылке объяснял, что речь идет об игре в центре нападения и конкретно о ситуациях с фланговыми подачами в штрафную.

И, естественно, все это тренеру припомнили после поражения от «Баварии». Словно забыв, что у него больше нет Месси и Гризманна, а мюнхенцы — по определению команда более высокого класса. Хотя на основании этого выводить Кумана из-под критики тоже не стоит, потому что проигрывать можно по-разному, а не заканчивать матч без единственного удара в створ ворот.

Так что разговоры о досрочной отставке голландца неизбежны, с чем он категорически не хочет соглашаться. И у Кумана есть железобетонные аргументы. На предматчевой пресс-конференции тренер в какой-то мере иронизировал, вспоминая, что перед игрой с «Баварией» его спрашивали о продлении рассчитанного до лета 2022 года контракта еще на сезон, а сейчас задают вопросы о боязни за собственное будущее. Заверив, что он спокоен, а решения принимать президенту, Куман логично указал на молодость команды и большие изменения.

Год назад клуб тоже поставил его перед фактом, по финансовым причинам избавившись от Видаля, Ракитича и Суареса, и прежнее руководство в какой-то степени подставило голландца. Его первый короткий разговор с тем же Суаресом создавал впечатление, что форвард тренеру не нужен, но по факту его просто хотели выставить за дверь. Еще поздней осенью «Барселона» была в нижней части таблицы, и обновляла рекорды с приставкой «анти», однако в новом году команда заиграла так, что Месси показывал лучший футбол за последние годы, а если бы не несколько собственных глупых потерь, чемпионский трофей вполне мог отправиться на «Камп Ноу».

Когда Брэйтуэйт — потеря

Сейчас ситуация объективно сложнее, потому что тогда были Месси и Гризманн, а сейчас в лазарете находятся Педри, Ансу Фати, Дембеле, Жорди Альба, Брэйтуэйт и Агуэро. История с аргентинцем — это как раз про спрос с Кумана. Когда переход Куна обсуждался на уровне слухов, не раз и не два появлялась информация, что голландец не в восторге от этой идеи. Тем более, эта история — не про футбол. Агуэро толком не играл целый сезон, и рассматривать его как усиление — даже в качестве свободного агента — было сложно. Всем же было понятно, что это лишь дополнительный стимул для удержания Месси.

Странно, что в клубе не до конца понимали глубину финансовой пропасти и словно не ждали от руководства ла лиги жесткой позиции по соблюдению всех пунктов правила о потолке зарплат. Думали, что выкрутятся и договорятся, а ради Месси правила перепишут? В итоге Лео сейчас в Париже, а его закадычный друг Агуэро может изменить мнение о себе не раньше ноября, когда завершит длительный курс лечения и реабилитации. Сейчас же операция на колене Брэйтуэйта, которого изначально считали случайным для «Барсы» человеком, воспринимается, как вселенская катастрофа. Тем более что датчанин начал новый сезон с хет-трика.

Уволят ли Кумана в ближайшее время, о чем почему-то активнее всего сообщают близкие к «Реалу» ресурсы? Ответ скорее отрицательный. И не потому, что всем понятны текущие сложности, а еще и по экономическим причинам. На прошлой неделе совет директоров «Барселоны» объявил, что клуб за прошлый сезон потерял 481 миллион евро, и в октябре проведет комплексную проверку для определения виновных в экономическом крахе.

И если сине-гранатовые не сумели удержать талантливого Мориба, который претендовал на повышение зарплаты с одного до трех миллионов евро, то откуда взять деньги на нового тренера и на увольнение Кумана? В Испании утверждают, что это обойдется в 13-14 миллионов. А если летом тренеру откажут в продлении контракта, ему все равно причитаются 6 миллионов. Это та сумма, которую ради работы с «Барсой» Куман лично выплатил в качестве компенсации Королевскому футбольному союзу Нидерландов за досрочный уход из сборной.

Какая отставка, если каталонцы до сих пор не рассчитались за увольнение с предшественником Кумана — Кике Сетьеном, который теперь грозит судом? Так что одна игра с увязшей внизу таблицы «Гранадой» с героическим спасением на последних минутах принципиально ситуацию не меняет. Просто посмотрите протокол матча и кто выходит на поле у «Барселоны». Когда в основе — 18-летние Демир и Бальде (кто-то кроме реальных фанатов слышал о таких еще неделю назад?), а усиление со скамейки — это выход Пике в атаку, говорить стоит не о тренерском кризисе. Скорее, о кризисе клуба, который пока до конца не понимает, как с этим жить.