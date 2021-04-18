«Барса» уничтожила «Атлетик» в финале Кубка Испании. А Месси отомстил за удаление

Каталонцы выиграли свой первый трофей в сезоне, а их капитан забил два гола.

Кубок Испании

Финал

«Атлетик» — «Барселона» — 0:4 (0:0)

Голы: Гризманн, 60 (0:1). де Йонг, 63 (0:2). Месси, 68 (0:3). Месси, 72 (0:4).

«Атлетик»: Симон, Баленсиага, Де Маркос, Иньиго Мартинес, Альварес (Берчиче, 67), Рауль Гарсия, Лопес (Нуньес, 67), Дани Гарсия, Икер Муниаин (Лекуэ, 46), Иньяки Уильямс (Вильялибре, 67), Беренгер (Весга, 54).

«Барселона»: тер Штеген, Пике (Араухо, 82), Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Брэйтуэйт, 87), Дест (Сержи Роберто, 74), Бускетс, де Йонг, Месси, Гризманн (Дембеле, 88), Педри (Мориба, 81).

Предупреждения: Дани Гарсия, 39. Берчиче, 90.

Судья: Мартинес Мунуэра.

17 апреля. Севилья. Стадион «Олимпийский».

Смена поколений и строительство новой команды — процесс не быстрый и сопряженный с трудностями. У Роналда Кумана многое получается, однако в поисках идеала главный тренер «Барселоны» учится на собственных ошибках. В середине февраля сине-гранатовые в течение недели без каких-либо шансов на успех проиграли сначала «Севилье» в Кубке Испании (0:2), а потом — «ПСЖ» в Лиге чемпионов (1:4).

С тех пор каталонцы перешли на схему с тремя центральными защитниками, что сделало их полноценными претендентами на чемпионский титул и помогло героически выбить «Севилью» из кубкового турнира в одном из самых эмоциональных матчей сезона с решающим голом в дополнительное время. И все же, как показало класико, Куману стоит поучиться тактической гибкости у Зинедина Зидана.

«Реал», несмотря на чудовищные кадровые проблемы, может быть разным в каждой отдельной игре и гибко подстраиваться под конкретные условия по ходу матчей. «Барса», напротив, не всегда умеет быстро реагировать на неблагоприятное развитие событий, и это стоило ей одного трофея. Обыграв в начале января «Атлетик» в ла лиге (3:2), сине-гранатовые не стали ничего менять, встретившись с этим же соперником в финале Суперкубка Испании, и получили плачевный результат.

Зато принявший команду из Бильбао по ходу сезона Марселино Тораль сделал из поражения выводы и придумал план по нейтрализации Месси, который предусматривал жесткую игру против аргентинца в центральной зоне. И пусть аргентинец отмахнулся от бежавшего ему наперерез Вильялибре скорее инстинктивно, от первого удаления в сине-гранатовой форме это не спасло.

Да, спустя две недели после того фиаско «Барса» снова превзошла басков в чемпионате, но разве можно было сравнивать тот локальный успех с упущенной возможностью выиграть жизненно важный трофей? И та история, бесспорно, наложилась на кубковый финал, который каталонцы начали в ураганном темпе и не сбрасывали его вплоть до финального свистка.

Одна из первых атак — и де Йонг с передачи Месси пробил в штангу. Такие моменты порой создают обманчивое впечатление о том, что гол — лишь вопрос времени. Но это был не тот случай. «Барса» была сконцентрирована, как никогда. Именно так проводят финалы команды с приставкой «топ». Хотя, мысли в голову поклонников сине-гранатовых, наверное, лезли всякие. В Суперкубке до триумфа вообще оставались почти что мгновения, а тут Унаи Симон с интервалом в несколько минут остановил удары Гризманна и Бускетса из площади ворот.

Голкипер «Атлетика», кажется, лучше всех усвоил слова своего тренера о том, что у «Барселоны» невозможно выиграть без страданий. Остальные тоже слышали и сражались, только соперник был слишком хорош. Если один тайм баски выстояли, то потом банально перестали успевать за скоростью каталонской мысли. Вот это уже были настоящие страдания. Особенно с учетом того, что две недели назад «Атлетик» уже проиграл отложенный финал предыдущего турнира с «Реал Сосьедад».

Это в январе сине-гранатовых можно было остановить, лишив Месси равновесия и заставив его злоупотреблять попытками сделать все в одиночку. Сейчас Лео не сделал ни одного лишнего движения и в доли секунды находил оптимальные решения. И разгонял атаки, и завершал их. Хотя, хороши были все. От де Йонга, который за три неполных минуты выдал голевой пас Гризманну и забил сам с подачи Жорди Альбы, и заканчивая игравшим на уколах Пике. Месси оформлял свой дубль уже «на бис», и глядя на его абсолютно счастливое лицо, даже мысли не возникало, что летом он может куда-то уйти.

У Лео не было трофеев почти два года. Теперь есть и Кубок, и звание лучшего бомбардира в истории финальных матчей (9 мячей). А самое главное — появилась вера в продолжающую обновление «Барсу». В январе она еще не была готова к первому триумфу Кумана. Наверное, это было бы даже слишком просто и банально. Однако, пройдя через боль поражений, сине-гранатовая команда стала другой. Еще не идеальной, но готовой к большим свершениям. Тем более, гонка за чемпионским титулом еще не закончена.