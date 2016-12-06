Зинедин Зидан: "Восхищаюсь Хамесом Родригесом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что у него хорошие отношения с полузащитником Хамесом Родригесом. Колумбиец при французском специалисте не получает достаточной игровой практики, в связи с чем и появились слухи об уходе футболиста из клуба.

– Восхищаюсь Хамесом, – цитирует клубная пресс-служба Зидана. – Он является важной частью нашей команды. У меня с ним такие же отношения, как и с остальными футболистами. Когда игрок мало выходит на поле, естественно, он думает о смене команды, но правда состоит в том, что Хамес очень важен для меня. Мне нужен каждый футболист нашей команды.