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Зинедин Зидан: «Игроки «Реала» хорошо поработали дома, поэтому они вернулись к тренировкам в отличной форме»

18:36
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, в какой форме футболисты вернулись к тренировкам.

— Игроки хорошо поработали дома, поэтому они вернулись в отличной форме, — приводит слова Зидана France Press. — Эта неделя была замечательной, потому что, даже работая в небольших группах, мы можем двигаться дальше, работать лучше, а следующая неделя будет еще лучше.

Спустя почти 60 дней все счастливы вернуться сюда, встретиться друг с другом и поиграть в футбол, это то, что все они любят.

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