08:12 14 августа | Футбол — Испания

Зинедин Зидан: "Благодаря Иско "Реал" играл в матче против "Барселоны"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил игру полузащитника Иско в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (3:1). По его словам, испанец играет определяющую роль на поле.

- Я думал, что у меня сможет заиграть Иско, - цитирует Marca Зидана. - Когда он перешел в "Реал", я знал, что ему необходимо время, чтобы показать себя. Ему отводится определяющая роль на поле. "Барселоне" было очень сложно лишить его мяча. Благодаря Иско команда играла на поле.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Друг Адика Вадик

Иско был хорош... да все были хороши в Реале в этот вечер

09:41 14 августа