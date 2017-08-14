Зинедин Зидан: "Благодаря Иско "Реал" играл в матче против "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил игру полузащитника Иско в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (3:1). По его словам, испанец играет определяющую роль на поле.
- Я думал, что у меня сможет заиграть Иско, - цитирует Marca Зидана. - Когда он перешел в "Реал", я знал, что ему необходимо время, чтобы показать себя. Ему отводится определяющая роль на поле. "Барселоне" было очень сложно лишить его мяча. Благодаря Иско команда играла на поле.
Друг Адика Вадик
Иско был хорош... да все были хороши в Реале в этот вечер
09:41 14 августа