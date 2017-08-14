Зинедин Зидан: "Благодаря Иско "Реал" играл в матче против "Барселоны"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил игру полузащитника Иско в матче за Суперкубок Испании с "Барселоной" (3:1). По его словам, испанец играет определяющую роль на поле.

- Я думал, что у меня сможет заиграть Иско, - цитирует Marca Зидана. - Когда он перешел в "Реал", я знал, что ему необходимо время, чтобы показать себя. Ему отводится определяющая роль на поле. "Барселоне" было очень сложно лишить его мяча. Благодаря Иско команда играла на поле.