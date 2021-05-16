Лапорта проведет переговоры с Хави о возвращении в «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может вернуться в команду в качестве главного тренера, сообщает Ara.cat 15 мая.
По данным источника, президент «Барсы» Жоан Лапорта проведет переговоры со специалистом. Тренер ранее продлил контракт с катарским клубом «Аль-Садд» до 2023 года. Хави хочет обсудить условия своего возможного назначения. Так, он хочет контролировать вопросы методологии и медицинское обеспечение.
Хави уже обсудил некоторые вопросы с директором клуба Матеу Алемани. В частности, они обсуждали будущее Лионеля Месси.
41-летний специалист выступал за «Аль-Садд» с 2015 по 2019 год, после чего стал тренером команды. Двукратный чемпион Катара (в качестве игрока и в качестве тренера).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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