Лапорта проведет переговоры с Хави о возвращении в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави может вернуться в команду в качестве главного тренера, сообщает Ara.cat 15 мая.

По данным источника, президент «Барсы» Жоан Лапорта проведет переговоры со специалистом. Тренер ранее продлил контракт с катарским клубом «Аль-Садд» до 2023 года. Хави хочет обсудить условия своего возможного назначения. Так, он хочет контролировать вопросы методологии и медицинское обеспечение.

Хави уже обсудил некоторые вопросы с директором клуба Матеу Алемани. В частности, они обсуждали будущее Лионеля Месси.

41-летний специалист выступал за «Аль-Садд» с 2015 по 2019 год, после чего стал тренером команды. Двукратный чемпион Катара (в качестве игрока и в качестве тренера).