Куман рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Лапортой
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о том, что обсуждалось на экстренной встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой, которая прошла 13 мая.
«Я не могу вдаваться в подробности. Обсудили команду, сезон, результаты. Условились встретиться по завершении чемпионата. Конец сезона – лучшее время для таких разговоров. Хочу остаться, я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию. Путь не ограничивается лишь этим сезоном.
По-моему, есть много хорошего. Нельзя говорить, что две недели назад все было прекрасно, а теперь – кошмар. Это несправедливо. Решать Лапорте, но я не переживаю. В последние недели чувствую, что ко мне относятся не вполне справедливо. Если анализировать сезон, то надо смотреть на перемены в команде, на молодых футболистов, на победу в Кубке Испании. Вот на что надо смотреть. А если почитать прессу в последнее время, то складывается впечатление, будто у нас тут какой-то провал, с чем я не согласен», - приводит слова Кумана Goal.com.
Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В текущем сезоне команда с 76 очками идет на третьем месте в чемпионате Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/koeman-mistreated-next-step-signings-stay-barcelona/qiq8cwbva42a1nnrcun9fq2lz
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