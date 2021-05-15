Куман рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Лапортой

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о том, что обсуждалось на экстренной встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой, которая прошла 13 мая.

«Я не могу вдаваться в подробности. Обсудили команду, сезон, результаты. Условились встретиться по завершении чемпионата. Конец сезона – лучшее время для таких разговоров. Хочу остаться, я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию. Путь не ограничивается лишь этим сезоном.

По-моему, есть много хорошего. Нельзя говорить, что две недели назад все было прекрасно, а теперь – кошмар. Это несправедливо. Решать Лапорте, но я не переживаю. В последние недели чувствую, что ко мне относятся не вполне справедливо. Если анализировать сезон, то надо смотреть на перемены в команде, на молодых футболистов, на победу в Кубке Испании. Вот на что надо смотреть. А если почитать прессу в последнее время, то складывается впечатление, будто у нас тут какой-то провал, с чем я не согласен», - приводит слова Кумана Goal.com.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В текущем сезоне команда с 76 очками идет на третьем месте в чемпионате Испании.