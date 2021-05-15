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Куман рассказал о встрече с президентом «Барселоны» Лапортой

19:43
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал о том, что обсуждалось на экстренной встрече с президентом клуба Жоаном Лапортой, которая прошла 13 мая.

«Я не могу вдаваться в подробности. Обсудили команду, сезон, результаты. Условились встретиться по завершении чемпионата. Конец сезона – лучшее время для таких разговоров. Хочу остаться, я счастлив и вижу, как можно серьезно улучшить ситуацию. Путь не ограничивается лишь этим сезоном.

По-моему, есть много хорошего. Нельзя говорить, что две недели назад все было прекрасно, а теперь – кошмар. Это несправедливо. Решать Лапорте, но я не переживаю. В последние недели чувствую, что ко мне относятся не вполне справедливо. Если анализировать сезон, то надо смотреть на перемены в команде, на молодых футболистов, на победу в Кубке Испании. Вот на что надо смотреть. А если почитать прессу в последнее время, то складывается впечатление, будто у нас тут какой-то провал, с чем я не согласен», - приводит слова Кумана Goal.com.

Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года. В текущем сезоне команда с 76 очками идет на третьем месте в чемпионате Испании.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

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ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
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25%

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ТМ 2.5

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ИТБ2 (1.5)

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Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/koeman-mistreated-next-step-signings-stay-barcelona/qiq8cwbva42a1nnrcun9fq2lz

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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