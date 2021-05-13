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Зидан может покинуть «Реал» из-за недоверия Переса

16:31
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может покинуть мадридский клуб этим летом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, французский специалист хочет покинуть команду по окончании сезона, так как не чувствует прежней поддержки президента «Реала» Флорентино Переса.

Таким образом, Зидан может уйти из стана «сливочных», даже есть клуб станет чемпионом Испании. Мадридцы занимают второе место в турнирной таблице ла лиги.

Специалист во второй раз возглавил «Реал» в марте 2019 года.


 

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-9574567/Zinedine-Zidane-walk-away-Real-Madrid-end-season-win-LaLiga.html

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