Зидан считает ошибкой переход Эдегора в «Арсенал»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет об уходе полузащитника Мартина Эдегора в аренду в «Арсенал», сообщает Defensa Central.

По информации СМИ, Зидан считает, что если бы Эдегор остался в команде, то «Реал» смог бы стать чемпионом Испании. Благодаря ему, у команды могла появиться возможность давать отдыхать Модричу и Кроосу. Француз неоднократно говорил президенту клуба Флорентино Пересу, что уход норвежца был ошибкой.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего полузащитника до конца сезона-2020/21 без права выкупа. В текущем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол.