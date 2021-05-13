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Зидан считает ошибкой переход Эдегора в «Арсенал»

19:26
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сожалеет об уходе полузащитника Мартина Эдегора в аренду в «Арсенал», сообщает Defensa Central.

По информации СМИ, Зидан считает, что если бы Эдегор остался в команде, то «Реал» смог бы стать чемпионом Испании. Благодаря ему, у команды могла появиться возможность давать отдыхать Модричу и Кроосу. Француз неоднократно говорил президенту клуба Флорентино Пересу, что уход норвежца был ошибкой.

Эдегор перешел в «Арсенал» 27 января. Лондонский клуб арендовал 22-летнего полузащитника до конца сезона-2020/21 без права выкупа. В текущем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ и забил один гол.

Дополнительная информация:

https://www.defensacentral.com/real_madrid/1620836069-la-confesion-de-zidane-a-florentino-con-odegaard-el-madrid-ya-seria-campeon

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