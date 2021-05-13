Месси может подписать новый контракт с «Барселоной» после Кубка Америки

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может подписать с клубом новый контракт после окончания Кубка Америки, информирует Sport.es со ссылкой на El Larguero. 33-летний аргентинец хочет сконцентрироваться на турнире, который в Аргентине и Колумбии с 11 июня по 10 июля.

Кроме того, президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет дождаться окончания аудита, после которого каталонцы смогут предложить контракт Месси.

Самого же футболиста также интересует будущее клуба и спортивная его часть, в частности, кто будет тренером, и какой будет состав.

Нынешнее соглашение Месси заканчивается 30 июня 2021 года. Аргентинец намеревался покинуть команду прошлым летом, но не смог договориться о расторжении соглашения. В апреле появилась информация, что он готов остаться в «Барселоне», но хочет встретиться с Лапортой и обсудить с ним новый проект.

В сезоне-2020/21 Месси провел 33 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, на его счету 28 голов и 11 результативных передач.