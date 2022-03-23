«Реал» доверяет Анчелотти и не ищет нового тренера

«Реал» выразил кредит доверия Карло Анчелотти и не ищет нового главного тренера, утверждает Cadena SER.

Несмотря на разгром от «Барселоны» (0:4) и критику в адрес итальянского специалиста, мадридский клуб не ищет замену для Анчелотти.

«Реал» верит, что Анчелотти полностью отработает свой двухлетний контракт, и считает итальянца «идеальным тренером на следующий сезон».

Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года после ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера.