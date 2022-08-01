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Жоау Феликс рассказал, что думает о своем будущем в «Атлетико»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, что думает о своем будущем. В прошлой игре мадридцев футболист отметился голом.

«Я всегда стараюсь прогрессировать. Надеюсь, это будет мой сезон. Но пока не знаю, что будет дальше», — цитирует игрока Marca.

В прошедшем сезоне 22-летний нападающий забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Жоау Феликс
ФК Атлетико
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