Жоау Феликс рассказал, что думает о своем будущем в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, что думает о своем будущем. В прошлой игре мадридцев футболист отметился голом.

«Я всегда стараюсь прогрессировать. Надеюсь, это будет мой сезон. Но пока не знаю, что будет дальше», — цитирует игрока Marca.

В прошедшем сезоне 22-летний нападающий забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.