Жоау Феликс рассказал, что думает о своем будущем в «Атлетико»
Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс рассказал, что думает о своем будущем. В прошлой игре мадридцев футболист отметился голом.
«Я всегда стараюсь прогрессировать. Надеюсь, это будет мой сезон. Но пока не знаю, что будет дальше», — цитирует игрока Marca.
В прошедшем сезоне 22-летний нападающий забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до 30 июня 2026 года.
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|Барселона
|0
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|0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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