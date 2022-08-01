Эрик Гарсия рассказал, что думает победе «Барселоны» над «Нью-Йорк Ред Буллз»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия рассказал, что думает о победе своей команды в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). В составе каталонского клуба голами отметились Усман Демдебе и Мемфис Депай.

«Барселона» добилась хорошего результата в матче с непростым соперником. Главное — мы выполнили установку тренерского штаба. Мы учли все свои предыдущие ошибки", — цитирует Гарсию Marca.

13 августа «Барселона» сыграет против «Райо Вальекано» в первом туре чемпионата Испании.