Тер Штеген о переходе Кунде в «Барселону»: «Надеюсь, он как можно скорее привыкнет к нашей игре»
Тер Штеген надеется, что Кунде в скором времени привыкнет к игре «Барселоны»
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал переход защитника Жюля Кунде из «Севильи» в каталонский клуб.
«Каждый игрок «Барселоны» пытается помочь команде. Я не был знаком Кунде. Надеюсь, он как можно скорее привыкнет к нашей игре. Мы убеждены, что, благодаря новым подписаниям, команда проведет хороший сезон. И новые игроки помогут нам в этом», — приводит Marca слова тер Штегена.
В прошедшем сезоне 30-летний немецкий голкипер сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и пропустил 57 голов.
23-летний француз Кунде в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.
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