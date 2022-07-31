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Тер Штеген о переходе Кунде в «Барселону»: «Надеюсь, он как можно скорее привыкнет к нашей игре»

Тер Штеген надеется, что Кунде в скором времени привыкнет к игре «Барселоны»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал переход защитника Жюля Кунде из «Севильи» в каталонский клуб.

«Каждый игрок «Барселоны» пытается помочь команде. Я не был знаком Кунде. Надеюсь, он как можно скорее привыкнет к нашей игре. Мы убеждены, что, благодаря новым подписаниям, команда проведет хороший сезон. И новые игроки помогут нам в этом», — приводит Marca слова тер Штегена.

В прошедшем сезоне 30-летний немецкий голкипер сыграл за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах и пропустил 57 голов.

23-летний француз Кунде в сезоне-2021/22 провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/07/31/62e5df7122601db8328b45ba.html
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона
ФК Севилья
Жюль Кунде
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