Лапорта об уходе Месси из «Барселоны»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб»
Лапорта высказался об уходе Месси из «Барселоны»
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из испанской команды.
«Я должен был принять это решение. Клуб — важнее всех. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.
Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Всего в составе испанской команды он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|24
|20
|2
|2
|46-8
|62
|
2
|Реал
|24
|16
|5
|3
|47-18
|53
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|24
|12
|5
|7
|32-25
|41
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|24
|9
|8
|7
|29-25
|35
|
8
|Осасуна
|24
|9
|7
|8
|22-23
|34
|
9
|Атлетик
|24
|9
|6
|9
|33-26
|33
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
12
|Сельта
|24
|7
|7
|10
|26-34
|28
|
13
|Эспаньол
|24
|6
|9
|9
|30-36
|27
|
14
|Вальядолид
|24
|8
|3
|13
|18-34
|27
|
15
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|
16
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
17
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
18
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|
19
|Валенсия
|24
|6
|5
|13
|27-28
|23
|
20
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.03
|23:00
|
Кадис – Хетафе
|- : -
|11.03
|16:00
|
Реал – Эспаньол
|- : -
|11.03
|18:15
|
Эльче – Вальядолид
|- : -
|11.03
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|- : -
|11.03
|23:00
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|12.03
|16:00
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|12.03
|18:15
|
Севилья – Альмерия
|- : -
|12.03
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|12.03
|23:00
|
Атлетик – Барселона
|- : -
|13.03
|23:00
|
Жирона – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|14
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|16
|2
|2
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