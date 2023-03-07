Лапорта об уходе Месси из «Барселоны»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из испанской команды.

«Я должен был принять это решение. Клуб — важнее всех. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Всего в составе испанской команды он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.