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7 марта, 23:44

Лапорта об уходе Месси из «Барселоны»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб»

Лапорта высказался об уходе Месси из «Барселоны»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался об уходе нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из испанской команды.

«Я должен был принять это решение. Клуб — важнее всех. Мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

Аргентинец выступал за «Барселону» с 2004 по 2021 год. Всего в составе испанской команды он провел 778 матчей, забил 672 мяча и отдал 303 результативные передачи.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20230307/1001958528/sigue-directo-coloquio-joan-laporta-moderado-santi-nolla.html?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_content=futbol
Лионель Месси
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
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 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
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