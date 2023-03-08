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Сегодня, 08:50

Лапорта — о встрече с отцом Месси: «Говорили о том, чтобы отдать дань уважения Лео»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как состоялась его встреча с отцом форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

Ранее СМИ сообщали, что на встрече обсуждалось возможное возвращение аргентинца на «Камп Ноу».

«Мы встречались. Я поздравил его с победой Аргентины на ЧМ-2022. Говорили также о том, чтобы отдать дань уважения Месси, который очень любит «Барсу». Из уважения к Лео я не хочу говорить об игроке другого клуба. В случае с Месси дело не в деньгах, мы говорим о признательности», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. Действующее соглашение аргентинца с французской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел за парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Жоан Лапорта
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Лапорта об уходе Месси из «Барселоны»: «Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал клуб»
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
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 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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Кадис – Хетафе
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Эльче – Вальядолид
 - : -
11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
 - : -
12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
12.03 18:15
Севилья – Альмерия
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