«Жирона» на своем поле сыграет против «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 3 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, Испания. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Жирона» — «Реал Сосьедад» пройдет в онлайн-сервисе «Окко Спорт», которую можно посмотреть по подписке. Начало прямого эфира — в 23.-0 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Жирона» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков, что на 2 балла меньше, чем имеется у «Реала», лидера чемпионата Испании на данный момент. «Реал Сосьедад» располагается на 6-й строчке, набрав 36 очков.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на выездной матч 23-го тура ла лиги против «Жироны». Ранее 20-летний россиянин получил травму в первом тайме домашнего матча с «Райо Вальекано» в 22-м туре чемпионата Испании. Из-за повреждения голеностопа хавбек был заменен на 29-й минуте.

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