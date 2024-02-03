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3 февраля, 20:00

«Жирона» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию испанской ла лиги

Матч 23-го тура ла лиги «Жирона» — «Реал Сосьедад» начнется 3 февраля в 23:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Жирона» на своем поле сыграет против «Реал Сосьедад» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу в субботу, 3 февраля. Встреча пройдет на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне, Испания. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Жирона» — «Реал Сосьедад» пройдет в онлайн-сервисе «Окко Спорт», которую можно посмотреть по подписке. Начало прямого эфира — в 23.-0 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Жирона» занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков, что на 2 балла меньше, чем имеется у «Реала», лидера чемпионата Испании на данный момент. «Реал Сосьедад» располагается на 6-й строчке, набрав 36 очков.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вошел в заявку команды на выездной матч 23-го тура ла лиги против «Жироны». Ранее 20-летний россиянин получил травму в первом тайме домашнего матча с «Райо Вальекано» в 22-м туре чемпионата Испании. Из-за повреждения голеностопа хавбек был заменен на 29-й минуте.

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Футбол
ФК Жирона
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 0 : 0
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 0 : 3
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 1 : 1
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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