«Валенсия» обыграла на своем поле «Альмерию»

«Валенсия» в матче 23-го тура чемпионата Испании дома обыграла «Альмерию» со счетом 2:1.

В составе хозяев отличились Юго Дуро и Роман Яремчук, на 61-й минуте Пепелу не реализовал пенальти. У гостей единственный гол забил Серхио Аррибас.

После этого матча «Валенсия» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Альмерия» с 6 очками — на последней строчке.