«Барселона» с минимальным счетом победила «Жирону»

«Барселона» с минимальным счетом победила «Жирону» в матче 19-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного мяча стал полузащитник Педри, который отличился на 61-й минуте встречи.

«Барселона» набрала 47 очков и оторвалась на 6 баллов от идущего вторым «Реала», но у мадридцев есть игра в запасе.

«Жирона» остается пока на 12-й строчке в турнирной таблице (21 очко).