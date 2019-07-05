Жесткое заявление "Атлетико" о ситуации с Гризманном

"Атлетико" на своем официальном сайте опубликовал заявление о ситуации с нападающим Антуаном Гризманном. 28-летний француз близок к переходу в "Барселону".

– 14 мая Гризманн проинформировал "Атлетико" о решении покинуть клуб в конце сезона, – говорится в заявлении. – Через несколько дней после этого мы узнали, что "Барселона" и Гризманн достигли соглашения в марте, а в середине февраля договорились о его условиях.

Вчера состоялась встреча между представителем "Атлетико" и генеральным директором "Барселоны" Оскаром Грау. На ней последний попросил отсрочить выплату отступных за Гризманна в размере 120 миллионов евро.

"Атлетико" ответил отрицательно, принимая во внимание то, что и игрок, и "Барселона" не уважают ни нас, ни наших болельщиков.

Сегодня "Атлетико" попросил Гризманна, его агента и адвоката выполнить договорные обязательства перед нашим клубом, т.е. появиться в следующее воскресенье на нашей базе и начать предсезонную подготовку с партнерами по команде.

"Атлетико" хочет выразить свое самое сильное отвращение к поведению обоих участников сделки, особенно к "Барселоне", за то, что она побудила игрока разорвать договорные отношения с нашим клубом. Такое поведение нарушает принципы переговоров с игроками и основные правила, регулирующие целостность всех спортивных соревнований.

В минувшем сезоне Гризманн провел 60 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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