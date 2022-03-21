Хави: «Радостный день для фанатов «Барселоны». Мы могли забить «Реалу» и больше»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 29-го тура чемпионата Испании против «Реала» (4:0).

«Это радостный день для всех фанатов «Барсы». Мы могли забить и больше. Мы не ожидали, что будем настолько превосходить «Реал» на его стадионе. У них была неделя отдыха, а мы прилетели из Турции в пятницу. Мы сыграли фантастически, и я очень доволен. Мы намного превзошли «Реал» и по игре, и по результату. Нам нужно продолжать работать, не думая о титуле. Нужно продолжать с максимальным смирением», — приводит слова Хави Marca.

«Барселона» продлила серию без поражений до 12 матчей.

После этого матча «Барселона» с 54 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Реал» с 66 очками — на первой строчке.