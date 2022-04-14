Марсело и Менди пропустят матч «Реала» с «Севильей» из-за травм

Защитники «Реала» Марсело и Ферлан Менди пропустят матч 32-го тура ла лиги с «Севильей» из-за травм, сообщает Marca.

По информации источника, сегодня, 14 апреля, защитники не принимали участия в тренировке мадридского клуба из-за мышечных повреждений.

Отмечается, что Марсело пропустит примерно одну неделю, а Менди — две.

Встреча «Реала» с «Севильей» состоится 17 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.