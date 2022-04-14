Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:30

Марсело и Менди пропустят матч «Реала» с «Севильей» из-за травм

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитники «Реала» Марсело и Ферлан Менди пропустят матч 32-го тура ла лиги с «Севильей» из-за травм, сообщает Marca.

По информации источника, сегодня, 14 апреля, защитники не принимали участия в тренировке мадридского клуба из-за мышечных повреждений.

Отмечается, что Марсело пропустит примерно одну неделю, а Менди — две.

Встреча «Реала» с «Севильей» состоится 17 апреля на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/04/14/6257fa9222601dfe6e8b45e4.html
Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
ФК Реал
ФК Севилья
Ферлан Менди
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если отказаться от мяса на две недели?
«Ни я, ни Никита Симонян, это 100-летие «Спартака» не признаем!» Ловчев рассказал, почему ветераны считают юбилей клуба фейком
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вальдано: «Барселона» не самый сложный клуб мира. Сложнее всего в «Реале», который всегда обязан побеждать"

Антони Марсьяль готов покинуть «Севилью» и продолжить карьеру в «МЮ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости