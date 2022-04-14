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Сегодня, 13:25

Вальдано: «Барселона» не самый сложный клуб мира. Сложнее всего в «Реале», который всегда обязан побеждать"

Вальдано заявил, что «Реал» является самым сложным клубом мира
Давид Хачатрян
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Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» о том, что каталонский клуб является самым сложным клубом мира.

«Барселона» — не самый сложный клуб мира, — приводит слова Вальдано Diario Sport. — Сложнее всего в «Реале», который всегда обязан побеждать" Мадридцы выигрывают чемпионат, но этого им недостаточно, они выигрывают Лигу чемпионов и сразу переключаются на следующий сезон. И в таком состоянии клуб находится постоянно".

После 31-го тура ла лиги «Барселона» набрала 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом каталонский клуб имеет один матч в запасе.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/valdano-contradice-xavi-13518513
Хави Эрнандес (Хави)
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ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Реал 31 22 6 3 63-26 72
2
 Барселона 30 17 9 4 60-31 60
3
 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
6
 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
7
 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
8
 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
9
 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
10
 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
11
 Эспаньол 31 10 9 12 36-42 39
12
 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
13
 Р. Вальекано 30 9 7 14 32-37 34
14
 Эльче 31 8 8 15 32-44 32
15
 Хетафе 31 7 11 13 28-35 32
16
 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
17
 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
18
 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
19
 Алавес 31 5 7 19 24-53 22
20
 Леванте 31 4 10 17 35-61 22
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36 тур
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38 тур
15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
16.04 17:15
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
 - : -
17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
 - : -
17.04 19:30
Атлетик – Сельта
 - : -
17.04 22:00
Севилья – Реал
 - : -
18.04 22:00
Барселона – Кадис
 - : -
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Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 24
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 14
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 14
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 8
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 26 2 4
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 25 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 21 1 6
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