Вальдано: «Барселона» не самый сложный клуб мира. Сложнее всего в «Реале», который всегда обязан побеждать"

Бывший генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал слова главного тренера «Барселоны» о том, что каталонский клуб является самым сложным клубом мира.

«Барселона» — не самый сложный клуб мира, — приводит слова Вальдано Diario Sport. — Сложнее всего в «Реале», который всегда обязан побеждать" Мадридцы выигрывают чемпионат, но этого им недостаточно, они выигрывают Лигу чемпионов и сразу переключаются на следующий сезон. И в таком состоянии клуб находится постоянно".

После 31-го тура ла лиги «Барселона» набрала 60 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 12 баллов. При этом каталонский клуб имеет один матч в запасе.