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Сегодня, 14:32

Антони Марсьяль готов покинуть «Севилью» и продолжить карьеру в «МЮ»

Виктория Кравченко
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Форвард «Севильи» Антони Марсьяль не хочет оставаться в команде, в которой играет на правах аренды.

«Вижу, что мне сложно продолжать играть в «Севилье». Я перешел, зная, что мне нужно будет вернуться в «МЮ». Это аренда без опции выкупа», — цитирует Марсьяль ABC.

В нынешнем розыгрыше 26-летний француз принял участие в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его соглашение с «МЮ» рассчитано до лета 2024 года.

Антони Марсьяль
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Севилья
0
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 Севилья 31 16 12 3 44-22 60
4
 Атлетико 31 17 6 8 57-38 57
5
 Бетис 31 17 5 9 56-37 56
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 Р. Сосьедад 31 15 9 7 32-30 54
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 Вильярреал 31 12 10 9 49-30 46
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 Атлетик 31 11 12 8 36-30 45
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 Валенсия 31 10 12 9 43-44 42
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 Осасуна 31 11 8 12 31-40 41
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 Сельта 31 9 9 13 34-35 36
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 Гранада 31 6 11 14 35-52 29
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 Мальорка 31 7 8 16 27-50 29
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 Кадис 31 5 13 13 26-43 28
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15.04 22:00
Р. Сосьедад – Бетис
 - : -
16.04 15:00
Эльче – Мальорка
 - : -
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Алавес – Р. Вальекано
 - : -
16.04 19:30
Валенсия – Осасуна
 - : -
16.04 22:00
Хетафе – Вильярреал
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17.04 15:00
Гранада – Леванте
 - : -
17.04 17:15
Атлетико – Эспаньол
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Атлетик – Сельта
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Барселона – Кадис
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Барселона

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