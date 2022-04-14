Антони Марсьяль готов покинуть «Севилью» и продолжить карьеру в «МЮ»

Форвард «Севильи» Антони Марсьяль не хочет оставаться в команде, в которой играет на правах аренды.

«Вижу, что мне сложно продолжать играть в «Севилье». Я перешел, зная, что мне нужно будет вернуться в «МЮ». Это аренда без опции выкупа», — цитирует Марсьяль ABC.

В нынешнем розыгрыше 26-летний француз принял участие в 10 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас. Его соглашение с «МЮ» рассчитано до лета 2024 года.