Защитник «Вильярреала» Морено получил серьезную травму колена

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено получил серьезную травму. У 29-летнего игрока диагностировано повреждение связок колена, сообщает Marca.

Точные сроки восстановления игрока станут известны позже после консультации с хирургом.

В этом сезоне Морено провел за «Вильярреал» 35 матчей во всех турнирах. На его счету 6 голов и 4 голевые передачи.