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Сегодня, 18:37

Защитник «Вильярреала» Морено получил серьезную травму колена

Иван Шитик
Корреспондент

Защитник «Вильярреала» Альберто Морено получил серьезную травму. У 29-летнего игрока диагностировано повреждение связок колена, сообщает Marca.

Точные сроки восстановления игрока станут известны позже после консультации с хирургом.

В этом сезоне Морено провел за «Вильярреал» 35 матчей во всех турнирах. На его счету 6 голов и 4 голевые передачи.

ФК Вильярреал
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3
 Барселона 26 13 9 4 48-29 48
4
 Атлетико 27 14 6 7 50-35 48
5
 Бетис 27 14 4 9 49-35 46
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 Р. Сосьедад 27 12 8 7 28-29 44
7
 Вильярреал 27 11 9 7 47-26 42
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 27 9 9 9 41-43 36
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 Сельта 27 9 8 10 33-31 35
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 Мальорка 27 6 8 13 26-45 26
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19
 Алавес 27 5 7 15 21-44 22
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 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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5.03 23:00
Реал – Р. Сосьедад
 4 : 1
6.03 16:00
Кадис – Р. Вальекано
 2 : 0
6.03 18:15
Эльче – Барселона
 1 : 2
6.03 20:30
Сельта – Мальорка
 4 : 3
6.03 23:00
Бетис – Атлетико
 1 : 3
7.03 23:00
Атлетик – Леванте
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Реал

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Карим Бензема

Реал

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Барселона

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Атлетик

 7
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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 21 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

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