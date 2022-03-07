Полузащитник «Эльче» Пасторе может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи
Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе позволил себе грубо оскорбить судью матча с «Барселоной» (1:2), сообщает AS.
Инцидент произошел на 88-й минуте матча 27-го тура ла лиги. Пасторе оскорбил главного судью этой игры Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Аргентинский полузащитник не находился на поле, но его услышал четвертый арбитр. После этого Эрнандес показал Пасторе красную карточку.
Дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.
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|
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|19
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|2
|56-21
|63
|
2
|Севилья
|27
|15
|10
|2
|39-18
|55
|
3
|Барселона
|26
|13
|9
|4
|48-29
|48
|
4
|Атлетико
|27
|14
|6
|7
|50-35
|48
|
5
|Бетис
|27
|14
|4
|9
|49-35
|46
|
6
|Р. Сосьедад
|27
|12
|8
|7
|28-29
|44
|
7
|Вильярреал
|27
|11
|9
|7
|47-26
|42
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|27
|9
|9
|9
|41-43
|36
|
10
|Сельта
|27
|9
|8
|10
|33-31
|35
|
11
|Осасуна
|27
|9
|8
|10
|26-31
|35
|
12
|Эспаньол
|27
|8
|8
|11
|33-40
|32
|
13
|Р. Вальекано
|26
|9
|4
|13
|28-32
|31
|
14
|Эльче
|27
|7
|8
|12
|29-39
|29
|
15
|Хетафе
|27
|6
|9
|12
|26-32
|27
|
16
|Мальорка
|27
|6
|8
|13
|26-45
|26
|
17
|Гранада
|27
|5
|10
|12
|28-43
|25
|
18
|Кадис
|27
|4
|12
|11
|23-39
|24
|
19
|Алавес
|27
|5
|7
|15
|21-44
|22
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
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37 тур
38 тур
|4.03
|23:00
|
Алавес – Севилья
|0 : 0
|5.03
|16:00
|
Осасуна – Вильярреал
|1 : 0
|5.03
|18:15
|
Эспаньол – Хетафе
|2 : 0
|5.03
|20:30
|
Валенсия – Гранада
|3 : 1
|5.03
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|4 : 1
|6.03
|16:00
|
Кадис – Р. Вальекано
|2 : 0
|6.03
|18:15
|
Эльче – Барселона
|1 : 2
|6.03
|20:30
|
Сельта – Мальорка
|4 : 3
|6.03
|23:00
|
Бетис – Атлетико
|1 : 3
|7.03
|23:00
|
Атлетик – Леванте
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|20
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|
|
Жорди Альба
Барселона
|7
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|21
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|25
|1
|4
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