Полузащитник «Эльче» Пасторе может получить длительную дисквалификацию за оскорбление судьи

Полузащитник «Эльче» Хавьер Пасторе позволил себе грубо оскорбить судью матча с «Барселоной» (1:2), сообщает AS.

Инцидент произошел на 88-й минуте матча 27-го тура ла лиги. Пасторе оскорбил главного судью этой игры Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. Аргентинский полузащитник не находился на поле, но его услышал четвертый арбитр. После этого Эрнандес показал Пасторе красную карточку.

Дисциплинарный кодекс Королевской испанской футбольной федерации предусматривает наказание за оскорбление официальных лиц матча в виде дисквалификации на 4-12 матчей.