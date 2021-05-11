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Защитник «Реала» Менди может пропустить остаток сезона из-за травмы

14:00
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Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт мадридского клуба 11 мая.

У французского футболиста диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.

В оставшихся матчах сезона «Реалу» предстоит провести матчи чемпионата Испании с «Гранадой», «Атлетиком» и «Вильярреалом».

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