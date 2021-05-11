Защитник «Реала» Менди может пропустить остаток сезона из-за травмы
14:00
Защитник «Реала» Ферлан Менди получил травму и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт мадридского клуба 11 мая.
У французского футболиста диагностировано воспаление надкостницы в области большеберцовой кости.
В оставшихся матчах сезона «Реалу» предстоит провести матчи чемпионата Испании с «Гранадой», «Атлетиком» и «Вильярреалом».
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