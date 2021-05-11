Месси и «Барселона» начали переговоры о новом контракте

«Барселона» и капитан команды Лионель Месси начали переговоры о продлении контракта, срок которого истекает 30 июня, утверждает Sport.es 11 мая.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта и агент футболиста Хорхе Месси несколько раз встречались за последние дни. Однако клуб пока не сделал официального предложения.

Для футболиста наиболее важный процесс: концепция развития команды. Он надеется, что летняя трансферная компания усилит состав команды.

Пока футболист склоняется к тому, чтобы остаться в Испании. Однако английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ» внимательно следят за развитием ситуации.

Контракт Месси с «Барселоной» истекает по окончании сезона. Аргентинец намеревался покинуть команду прошлым летом, но не смог договориться о расторжении соглашения. В апреле появилась информация, что он готов остаться в «Барселоне», но хочет встретиться с Лапортой и обсудить с ним новый проект.