Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Фернандо Йерро может стать спортивным директором «Вальядолида»

13:40
Теги:

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро может занять пост спортивного директора «Вальядолида». Он уже провел серию переговоров с клубом, сообщает Marca 11 мая.

Инициатором приглашения Йерро на эту должность стал владелец клуба, знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо.

За три тура до окончания чемпионата Испании «Вальядолид» идет на 17-м месте, набрав 31 очко. Команда пока не обеспечила себе сохранение места в примере на следующий сезон.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Боярский — болельщикам «Спартака»: «С какой стати нужно травить Глушенкова и Мирзова? Это не их ума дело»
«Спартак» обыграл «Химки», нужен ли красно-белым Витория, Овечкин вложился в женский футбол
Карацев во время матча с Кецмановичем: «Меня лень сжирает»
«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд