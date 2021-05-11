Фернандо Йерро может стать спортивным директором «Вальядолида»
13:40
Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Фернандо Йерро может занять пост спортивного директора «Вальядолида». Он уже провел серию переговоров с клубом, сообщает Marca 11 мая.
Инициатором приглашения Йерро на эту должность стал владелец клуба, знаменитый в прошлом нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо.
За три тура до окончания чемпионата Испании «Вальядолид» идет на 17-м месте, набрав 31 очко. Команда пока не обеспечила себе сохранение места в примере на следующий сезон.
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