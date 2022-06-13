Марсело не сдержал слез во время прощальной пресс-конференции

Защитник «Реала» Марсело не сдержал эмоций во время прощальной пресс-конференции. 34-летний бразилец покидает мадридский клуб по истечении контракта.

Марсело не смог сдержать слез, говоря об одноклубниках и работниках «Реала», которые ему помогали. Футболист назвал их семьей.

Such an emotional goodbye for Marcelo. ??? Thank you Legend. You'll always be a Madridista in our heart. pic.twitter.com/8kGN0PRLLo — Venant? (@xvenantx) June 13, 2022

Марсело провел 545 матчей за мадридцев, в которых забил 38 голов и сделал 103 результативные передачи.

Бразилец выступал за «Реал» с 2007 года. В составе клуба он шесть раз стал чемпионом Испании, по пять раз выигрывал Суперкубок Испании и Лигу чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и дважды — Кубка Испании, а также четыре раза побеждал на клубном чемпионате мира.

Защитник является самым титулованным футболистом в истории «Реала» — на его счету 25 трофеев с командой.