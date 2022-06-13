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Сегодня, 17:13

«Барселона» готова отдать Пьянича в бесплатную аренду в «Марсель»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич может продолжить карьеру в «Марселе», сообщает Foot Mercato.

Трансфер 32-летнего боснийца, который в этом сезоне играл на правах аренды за «Бешикташ», может состояться, так как хавбек не входит в планы главного тренера каталонцев Хави.

«Барселона» готова отдать полузащитника в бесплатную аренду, если французский клуб покроет большую часть зарплаты игрока. Это условие может помешать «Марселю» осуществить трансфер.

Пьянич провел за турецкий клуб 26 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Его контракт с «Барселоной» истекает в июне 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 11,5 миллионов евро.

Миралем Пьянич
ФК Барселона
ФК Марсель
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