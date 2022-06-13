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Сегодня, 16:33

Усман Дембеле принял решение покинуть «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле принял решение покинуть клуб. Игрока и его окружение не устроило очередное предложение о продлении соглашения, сообщает Mundo Deportivo.

Последнее предложение каталонцев — это те же самые условия, которые клуб уже озвучивал. 25-летний Дембеле не продлит контракт, рассчитанный до 30 июня.

Игрок в качестве свободного агента может перейти в лондонский «Челси».

В сезоне-2021/22 французский форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Р. Вальекано – Леванте
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Реал – Бетис
 0 : 0
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Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
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22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
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Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

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 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

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 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

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 32 2 2
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