Усман Дембеле принял решение покинуть «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле принял решение покинуть клуб. Игрока и его окружение не устроило очередное предложение о продлении соглашения, сообщает Mundo Deportivo.

Последнее предложение каталонцев — это те же самые условия, которые клуб уже озвучивал. 25-летний Дембеле не продлит контракт, рассчитанный до 30 июня.

Игрок в качестве свободного агента может перейти в лондонский «Челси».

В сезоне-2021/22 французский форвард забил 2 мяча и отдал 13 результативных передач в 32 матчах за каталонцев во всех турнирах.