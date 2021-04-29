Защитник «Реала» Карвахаль выбыл до конца сезона из-за травмы в матче с «Челси»
14:38
Защитник «Реала» Дани Карвахаль пропустит остаток сезона-2020/21, сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний испанец получил мышечное повреждение в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси» (1:1), из-за которого выбыл как минимум до июля.
В сезоне-2020/21 Карвахаль провел 15 матчей за «Реал», на его счету 4 результативных передачи. Футболист пропустил более половины сезона из-за травм.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/04/29/608a8f55ca4741a72d8b45a2.html
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