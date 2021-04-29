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Рамос хочет остаться в «Реале» и готов пойти на понижение оклада

11:42
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Капитан «Реала» Серхио Рамос хочет продолжить выступать за испанский клуб, сообщает ABC. Футболист готов пойти на понижение зарплаты.

По данным источника, форвард провел переговоры с руководством «Реала» и выдвинул свои условия. Контракт должен быть рассчитан до конца сезона-2022/23. Зарплата может быть сокращена на 10 процентов.

Ранее сообщалось, что мадридцы хотят понизить оклад 35-летнего испанца на 20 процентов. После 33 туров ла лиги «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 71 балл.

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