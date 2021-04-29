Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Рамос вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»

17:17
Теги:

Защитник «Реала» Серхио Рамос тренируется в общей группе вместе с партнерами, сообщает Marca.

По информации СМИ, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценит состояние Рамоса на следующих нескольких тренировках и решит, готов ли центральный защитник вернуться в стартовый состав.

Рамос не играл из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. 35-летний защитник последний раз выходил на поле в составе «Реала» 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1).

В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/04/29/608aa9c8e2704edea78b4583.html

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Председатель совдира «Зенита» Илюхина лоббирует возвращение «Оренбурга» в РПЛ
Европарламент призвал ЕС остановить реализацию «Северного потока – 2»
Девушка придумала способ отпугнуть пристающих мужчин и покорила Сеть
Как приготовить черную соль в Чистый четверг и отогнать беды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд