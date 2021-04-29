Рамос вернулся к тренировкам в общей группе «Реала»
17:17
Защитник «Реала» Серхио Рамос тренируется в общей группе вместе с партнерами, сообщает Marca.
По информации СМИ, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан оценит состояние Рамоса на следующих нескольких тренировках и решит, готов ли центральный защитник вернуться в стартовый состав.
Рамос не играл из-за мышечного повреждения и положительного теста на коронавирус. 35-летний защитник последний раз выходил на поле в составе «Реала» 16 марта в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты» (3:1).
В текущем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Испании и забил 2 гола.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/real-madrid/2021/04/29/608aa9c8e2704edea78b4583.html
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю