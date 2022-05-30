Месси считает, что Бензема должен получить «Золотой мяч»

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема заслуживает выиграть «Золотой мяч».

«Я думаю, что нет никаких сомнений. Совершенно ясно, что Бензема провел впечатляющий год и в итоге выиграл Лигу чемпионов, будучи ключевым игроком в каждом эпизоде, в каждой игре. Думаю, в этом году сомнений нет», — приводит слова Месси TyC Sports.

В сезоне-2021/22 34-летний французский нападающий вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, обыграв «Ливерпуль» в финальном матче (1:0). На счету Бензема 44 гола и 15 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября. Номинанты будут объявлены 12 августа.