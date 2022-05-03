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Сегодня, 18:52

Защитник Кристенсен подпишет с «Барселоной» контракт на 5 лет

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Челси» Андреас Кристенсен достиг соглашения с «Барселоной». В ближайшее время он подпишет контракт с каталонской командой сроком на 5 лет, сообщает Mundo Deportivo.

Напомним, что этим летом у датского защитника заканчивается контракт с «Челси».

Ранее футболист договорился с лондонским клубом о продлении соглашения, но в последний момент отказался его подписывать, после чего сменил агента и сообщил руководству о желании покинуть «Стэмфорд Бридж».

26-летний датчанин в сезоне-2021/22 провел за лондонский клуб 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Андреас Кристенсен
ФК Барселона
ФК Челси
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