«Барселона» потеряет 50 миллионов евро в случае непопадания в топ-4 ла лиги

«Барселона» может потерять около 50 миллионов евро призовых в случае непопадания в четверку лучших по итогам сезона в чемпионате Испании.

Как сообщает Football Espana, каталонский клуб получит примерно 42 миллиона за участие в Лиге чемпионов. Еще восемь миллионов клуб заработает по итогам выступлений в Суперкубке Испании, который пройдет в начале 2023 года в Саудовской Аравии. Новый формат турнира предполагает участие чемпиона и вице-чемпиона ла лиги, а также финалистов Кубка Испании.

В турнирной таблице чемпионата «Барселона» занимает второе место с 66 очками после 34 туров. «Севилья» находится на третьем месте (64 очка), «Атлетико» — четвертый (61 очко). На пятой строчке идет «Бетис», имея 58 очков.