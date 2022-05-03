Нападающий Рауль де Томас может вернуться в «Реал»
Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас находится в сфере интересов «Реала», сообщает Defensa Central.
Де Томас уже был в системе «Реала», хотя за основную команду не провел ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за клубную команду «Кастилья», а в 2019 году перебрался в «Бенфику».
В этом сезоне 27-летний де Томас провел в чемпионате Испании за «Эспаньол» 31 матч, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.
Контракт нападающий с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarke оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|
2
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|
3
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|
4
|Атлетико
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|
5
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|
6
|Р. Сосьедад
|34
|15
|11
|8
|33-32
|56
|
7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|
8
|Атлетик
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|
9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|
10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|
11
|Р. Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|
12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|
13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|
14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|
15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|
16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|
17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|
18
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|
19
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|
20
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|22:00
|
Леванте – Р. Сосьедад
|- : -
|7.05
|15:00
|
Мальорка – Гранада
|- : -
|7.05
|17:15
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|7.05
|19:30
|
Кадис – Эльче
|- : -
|7.05
|19:30
|
Сельта – Алавес
|- : -
|7.05
|22:00
|
Бетис – Барселона
|- : -
|8.05
|15:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|8.05
|17:15
|
Вильярреал – Севилья
|- : -
|8.05
|19:30
|
Эспаньол – Осасуна
|- : -
|8.05
|22:00
|
Атлетико – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|26
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|15
|
|
Энес Юнал
Хетафе
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|10
|
|
Жорди Альба
Барселона
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|28
|2
|5
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|28
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|23
|1
|7
Новости