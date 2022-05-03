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Сегодня, 18:13

Нападающий Рауль де Томас может вернуться в «Реал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас находится в сфере интересов «Реала», сообщает Defensa Central.

Де Томас уже был в системе «Реала», хотя за основную команду не провел ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за клубную команду «Кастилья», а в 2019 году перебрался в «Бенфику».

В этом сезоне 27-летний де Томас провел в чемпионате Испании за «Эспаньол» 31 матч, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт нападающий с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarke оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

ФК Реал
ФК Эспаньол
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Барселона 34 19 9 6 63-34 66
3
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
4
 Атлетико 34 18 7 9 59-41 61
5
 Бетис 34 17 7 10 56-38 58
6
 Р. Сосьедад 34 15 11 8 33-32 56
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 34 13 12 9 41-34 51
9
 Осасуна 34 12 9 13 35-45 45
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 34 11 8 15 35-39 41
12
 Сельта 34 10 10 14 37-38 40
13
 Эльче 34 10 9 15 37-45 39
14
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
15
 Хетафе 34 8 12 14 31-37 36
16
 Мальорка 34 8 8 18 30-56 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 34 6 13 15 37-57 31
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 22:00
Леванте – Р. Сосьедад
 - : -
7.05 15:00
Мальорка – Гранада
 - : -
7.05 17:15
Атлетик – Валенсия
 - : -
7.05 19:30
Кадис – Эльче
 - : -
7.05 19:30
Сельта – Алавес
 - : -
7.05 22:00
Бетис – Барселона
 - : -
8.05 15:00
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
8.05 17:15
Вильярреал – Севилья
 - : -
8.05 19:30
Эспаньол – Осасуна
 - : -
8.05 22:00
Атлетико – Реал
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 23 1 7
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