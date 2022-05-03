Нападающий Рауль де Томас может вернуться в «Реал»

Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас находится в сфере интересов «Реала», сообщает Defensa Central.

Де Томас уже был в системе «Реала», хотя за основную команду не провел ни одного матча. Нападающий сыграл более 60 матчей за клубную команду «Кастилья», а в 2019 году перебрался в «Бенфику».

В этом сезоне 27-летний де Томас провел в чемпионате Испании за «Эспаньол» 31 матч, забил 15 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт нападающий с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarke оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.