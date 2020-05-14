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Защитник «Атлетико» Лоди, у которого обнаружили коронавирус, вернулся к тренировкам

22:42
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Защитник «Атлетико» Ренан Лоди вернется к тренировкам с командой, сообщает AS.

Оба теста 22-летнего бразильца на коронавирус дали отрицательный результат. Ранее он сдал положительный тест.

В сезоне-2019/20 Лоди провел 33 матча за мадридцев, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании возобновится в июне.

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