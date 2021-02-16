Защитник «Атлетико» Хименес вернулся в состав после травмы

«Атлетико» объявил состав на перенесенный матч 2-го тура чемпионата Испании с «Леванте». В заявку включен защитник Хосе Мария Хименес, который пропускал предыдущую игру из-за повреждения.

Как сообщала Marca перед матчем 23-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (2:1), Хименес мог пропустить около 3 недель, в том числе и первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси».

26-летний защитник пропустил в нынешнем сезоне уже 11 игр, 8 из-за травм и 3 из-за коронавируса. На счету уругвайца 15 матчей и 1 гол в этом сезоне за «Атлетико» во всех турнирах.