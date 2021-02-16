«Реал» может приобрести защитника «Браги» Карму со сломанной ногой

«Реал» заинтересован в подписании контракта с защитником «Браги» Давидом Карму, сообщает AS.

По информации источника, в январе 21-летний португалец защитник мог оказаться в «Ливерпуле». Английский клуб собирался арендовать его с дальнейшим правом выкупа, но клубы не договорились о стоимости футболиста. «Брага» просила 25 миллионов, но «Ливерпуль» предложил только 20.

В контракте Карму есть пункт об отступных, равных 40 миллионам евро. 10 февраля, в первом полуфинальном матче Кубка Португалии с «Порту» (1:1) защитник сломал ногу, что может снизить его цену. «Реал» готов предложить 25 миллионов евро.

21-летний португалец провел 21 игру в сезоне и не отметился результативными действиями.