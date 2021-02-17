Черышев возобновил тренировки по индивидуальной программе

Российский нападающий «Валенсии» Денис Черышев вернулся к занятиям по индивидуальной программе, сообщает издание Superdeporte.

30-летний россиянин пропустил три игры «Валенсии» из-за мышечного повреждения. По информации источника, вингер вернется к тренировкам с общей группой через неделю, но его участие в игре 24-го тура чемпионат Испании с «Сельтой» под вопросом.

Ранее, 13 февраля, испанское издание Deporte Valenciano назвало Черышева футболистом, обремененным травмами, и предложило продать россиянина.

В сезоне-2020/21 Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 4 миллиона евро.