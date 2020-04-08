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«Замерили температуру, чуть повышенная, я в панике». Смолов рассказал о перелете в Москву из Испании

18:09
Федор Смолов. Фото AFP
Федор Смолов. Фото AFP
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о своем перелете в Москву через Минск.

— Я в Москве, — сказал Смолов в эфире. — Знаменитый перелет был, да. В Минске тепло, люди добрые, врачи и медсестры. Температуру замерили. Я заполнил анкету, что лечу транзитом в Москву.

Я в шапке летел. В первый раз снял ее, чтобы замерили температуру. Сказали, что чуть-чуть повышенная. Я в панике! Потом сказали, что это может быть из-за того, что я был в шапке. Перемеряли, и ничего, все нормально.

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